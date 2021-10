Van der Vaart geniet van invalbeurt bij Ajax: ‘Komt er toch teleurgesteld in’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 23:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:20

Rafael van der Vaart is diep onder de indruk van het spel van Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (4-0). De ploeg van Erik ten Hag verdient volgens de analist van Ziggo Sport een 'dikke tien' voor het optreden. Hij spreekt zelfs van 'een van de mooiste avonden' ooit in de Johan Cruijff ArenA en kan zich niet herinneren dat Ajax in het recente verleden zó goed speelde in de Champions League.

Van der Vaart heeft 'negentig minuten kippenvel gehad'. "Dit is een van de mooiste avonden hier", zegt de oud-middenvelder direct na de overwinning. "Dortmund, zo’n grote ploeg, naar de kloten spelen... Het leken op een gegeven moment wel kleine kinderen. Je zag bij Ajax de ene mooie aanval na de andere. Wat een avond. Ik heb negentig minuten lang kippenvel gehad. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ze de eerste minuten niet zo goed speelden. Maar het was de ideale wedstrijd voor Ten Hag."

Pasveer on fire ?? De keeper lag de afgelopen weken onder een vergrootglas, maar onderscheidde zich vandaag met een aantal fantastische reddingen ??#ZiggoSport #UCL #AJABVB pic.twitter.com/eiloNQ0qpE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2021

Van der Vaart zag amper dissonanten in de ploeg van Ajax. "Berghuis speelde fantastisch. Pasveer pakte een paar geweldige ballen”, vertelt de analist, die een redding van de keeper uitlicht op een schot van Erling Braut Haaland bij een 3-0 stand. “Hij blijft zo lang staan. Als die erin gaat, wordt het toch weer spannend. Martínez en Timber voetbalden ook goed van achteruit. Gravenberch verloor best veel ballen, maar dan ben je heel kritisch en dat moet je op zo’n avond niet zijn. Hij deed ook veel goede dingen.”

Ook de invalbeurt van Davy Klaassen liet een goede indruk achter op Van der Vaart. De aanvallende middenvelder kreeg voor de wedstrijd te horen dat Steven Berghuis op zijn positie de voorkeur kreeg, waardoor Klaassen op de bank begon. “Hij komt er toch teleurgesteld in, hoe je het ook wendt of keert. Maar hij begint meteen te sprinten en ballen af te pakken. Die teamspirit heb ik zelden meegemaakt of gezien. Ik zit ook na te denken: wanneer heb ik een betere wedstrijd van Ajax gezien in de Champions League? Misschien in 1995, toen we ‘m wonnen. Dit had ik niet verwacht. We wisten dat ze goed zijn, maar zó goed?"

Wesley Sneijder, analist bij RTL7, looft de rol die Klaassen vertolkte in de aanloop naar de 4-0 van Sébastien Haller. "Hij verovert de bal goed voorafgaand aan de 4-0. Klaassen is iemand die gewoon in dienst van de ploeg speelt. Hij probeert er op het juiste moment steeds bij te komen. Vandaag pakte de keuze voor Berghuis gewoon geweldig uit, maar je weet dat je met Klaassen iemand achter de hand hebt. Dat geeft Berghuis natuurlijk ook een beetje druk. Daar gaat hij fantastisch mee om. Ajax is sterker geworden in de breedte."

Sneijder hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd naar het grootste verschil tussen de twee ploegen. "Alles", antwoordt hij. "Ajax won steeds de tweede ballen, zat kort op de tegenstander en had de wil om te winnen. Berghuis was daar heel erg belangrijk in, door het spel steeds te versnellen. Die speelt zo simpel, door de bal één keer te raken. Hij speelt niet alleen terug of breed, maar vooruit. Daarmee creëert hij ook kansen. Het was niet een van zijn beste wedstrijden die ik heb gezien van hem, maar zijn beste. Dat was het verschil vanavond. Ajax was vele malen beter."