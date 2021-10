Recordbreker Salah ook voor Atlético niet te stoppen; Milan wéér onderuit

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 23:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:07

Liverpool heeft dinsdagavond hele goede zaken gedaan in de Champions League. De ploeg van manager Jürgen Klopp was op bezoek bij Atlético Madrid met 2-3 te sterk, mede door twee treffers van Mohamed Salah. Salah werd daarmee de eerste speler ooit in de geschiedenis van de club die in negen opeenvolgende wedstrijden in alle competities het net wist te vinden. AC Milan ging op bezoek bij FC Porto met 1-0 onderuit en leed de derde nederlaag van dit Champions League-seizoen. De ploeg van Stefano Pioli staat roemloos onderaan in Groep B en moet vrezen voor overwintering.

Atlético Madrid - Liverpool 2-3

Liverpool is bezig aan een uitstekende serie en bleef al elf duels op rij ongeslagen in alle competities. Ook tegen Atlético Madrid schoot de ploeg van Jürgen Klopp uit de startblokken. Salah trok vanaf de rechterkant naar binnen, passeerde een aantal tegenstanders en schoot met enig fortuin raak van zo'n twintig meter: 0-1. Niet veel later wist Naby Keïta de score al te verdubbelen. Met een waanzinnige knal liet hij Jan Oblak na een kwartier spelen voor de tweede keer kansloos. Atlético legde zich er niet bij neer en kwam al snel langszij via Griezmann, die een schot van Koke verlengde: 1-2.

Diezelfde Griezmann stelde nog voor rust orde op zaken door ook voor de gelijkmaker aan te tekenen. De Franse aanvaller werd bediend door João Félix en schoof de bal al glijdend in de rechterhoek langs Alisson Becker. Griezmann leek daarmee voor het eerst sinds lange tijd weer een hoofdrol op te eisen, maar greep in de tweede helft een negatieve hoofdrol, toen hij met zijn schoen in de nek van Roberto Firmino terechtkwam en met rood kon inrukken. Atlético leek vervolgens lange tijd stand te houden met een man minder, maar moest een kwartier voor tijd alsnog buigen. Salah tekende vanaf de stip voor zijn tweede van de avond: 2-3.

FC Porto – AC Milan 1-0

Om nog enige kans te maken op overwintering in de Champions League moest er gewonnen worden door het team van Pioli. Het eerste gevaar werd echter genoteerd door de thuisploeg: Luis Díaz’ schot spatte buiten bereik van AC Milan-doelman Ciprian Tatarusanu uiteen op de paal. Beide kanten gingen vervolgens even hard op zoek naar de openingstreffer. De Milanezen zochten het doel van Diogo Costa vooral via de linkerflank en de Dragões werden enkele keer dreigend via Mehdi Taremi. Toch bleef het scorebord na 45 minuten spelen onbewogen; een stand waar zowel de nummer drie als vier van Groep D weinig mee op zou schieten.

Van beide kanten moest er dus een tandje bij en de thuisploeg bleef het proberen via Taremi. De Iraniër had het vizier echter niet op scherp staan. Milan trachtte een doorbraak te forceren met het inbrengen van drie nieuwe krachten (waaronder Zlatan Ibrahimovic), maar het was uiteindelijk toch Porto dat de brilstand deed verdwijnen. Díaz, de topscoorder in competitieverband, kreeg de bal per toeval voor zijn voeten op de rand van het zestienmetergebied en opende zijn Champions League rekening. De Portugezen gooiden de boel vervolgens op slot en ook Ibrahimovic kon de verdediging niet breken.