Ajax veegt de vloer aan met Dortmund in Johan Cruijff ArenA

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 22:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:52

Ajax heeft dinsdag een spectaculaire overwinning geboekt op Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag won met 4-0 in de Johan Cruijff ArenA en gaat daardoor alleen aan kop in Groep C, met negen punten uit drie wedstrijden. Ajax heeft uitstekende papieren om de volgende ronde van het miljardenbal te bereiken: 82 keer eerder begon een club met drie zeges aan het toernooi en telkens werd de volgende ronde bereikt.

Afgezien van een weifelende start, waarin Ajax geen voet aan de grond kreeg, was er voor Erik ten Hag geen reden om ontevreden te zijn over de eerste helft. Ajax creëerde genoeg kansen, leidde met 2-0 en had Borussia Dortmund in grote delen van de eerste helft in de tang. De Amsterdammers konden zichzelf hooguit verwijten dat de score niet nóg hoger uitviel voor de rust. In de negende minuut kreeg Ajax al twee goede kansen. Mats Hummels wendde een schot van Antony ternauwernood af met een sliding; uit de daaropvolgende corner ontstond een grote kans voor Daley Blind, die Manuel Akanji passeerde en in de korte hoek op doelman Gregor Kobel.

Prachtig! ?? Aanvoerder Tadic zet Ajax met een Schöne-achtige vrije trap op voorsprong tegen Dortmund ?? Opnieuw een fantastische start voor de Amsterdammers! ??#ZiggoSport #UCL #AJABVB pic.twitter.com/1Jx6GhBb8I — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2021

Twee minuten later was het alsnog raak voor Ajax. Dusan Tadic mocht aan de rechterflank, aan de rand van het strafschopgebied, aanleggen voor een vrije trap. Marco Reus schampte de bal met het hoofd, waardoor die in de verre hoek belandde en Kobel kansloos was. Halverwege de eerste helft breidde Ajax de marge uit. Blind nam de bal in de as van het veld over, op circa 25 meter van het doel, combineerde met Sébastien Haller, kreeg de bal terug en schoot net buiten het strafschopgebied raak via de binnenkant van de paal. Haller had even daarna zelf voor de 3-0 kunnen zorgen na een fraaie aanval, maar kon een hakbal van Berghuis niet tot assist promoveren: hij trof Kobel.

Twee minuten voor de rust spatte een vrije trap van Gravenberch uiteen op de paal, via de vingertoppen van de keeper van Dortmund. Aan de overzijde zorgde Haaland uit een tegenaanval voor het enige schot op doel van de bezoekers in de eerste helft. Remko Pasveer pareerde zijn schot vanbinnen het strafschopgebied. Kort na de pauze belette Pasveer de sterspeler van Dortmund opnieuw het scoren. Na een lange bal van achteruit van Hummels dook Haaland plots op achter de laatste linie van Ajax en kon hij volleren vanaf de zestienmeterlijn. Pasveer strekte zich volledig en tikte zijn inzet tegen de lat, waardoor Ajax met de schrik vrijkwam.

Remco Pasveer! ?? Martinez geeft Haaland een meter en de spits is er vandoor ?? Pasveer redt prachtig op de snoeiharde pegel van de Noor ??#ZiggoSport #UCL #AJABVB pic.twitter.com/srHrWcKcNg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2021

Aan de andere kant liet Gravenberch een goede kans op de 3-0 liggen, toen zijn inzet werd gekeerd door Kobel, maar Antony zorgde alsnog voor het derde doelpunt. Haller kopte de bal door richting de Braziliaan, die zich handig langs Emre Can draaide en de verre linkerhoek vond. In de daaropvolgende fase was te merken dat Dortmund zich niet gewonnen gaf en stuitte Haaland andermaal op Pasveer bij een grote schietkans vanuit het zestienmetergebied. Ajax hield stand en wist de marge aan de andere kant van het veld nóg verder uit te breiden. Blind verstuurde een voorzet naar Haller, die Emre Can met gemak van zich afhield en tegendraads raak kopte. De spits maakte zijn zesde doelpunt van de Champions League-campagne en is topscorer van het toernooi.