Erik ten Hag legt uit waarom hij Berghuis boven Klaassen verkiest

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 20:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:52

Erik ten Hag heeft zijn keuze voor Steven Berghuis op de nummer tienpositie onderbouwd. Berghuis krijgt in het Champions League-duel met Borussia Dortmund de voorkeur boven concurrent Davy Klaassen. De trainer van Ajax vertelt dat zijn beslissing gebaseerd is op de vorm waarin de kandidaten voor de positie achter de spits steken.

“Waarom Berghuis en geen Klaassen? Omdat Berghuis geweldig heeft gespeeld de afgelopen weken”, vertelt Ten Hag voor de camera van RTL7. “Zeker in de Champions League, zowel in Lissabon als tegen Besiktas. Daar was hij bepalend en beslissend. De vorm is de beslissende factor geweest. Ik weet ook dat Davy een hele goede optie is. Het is een lastige keuze, want je weet dat Davy het ook voor je kan brengen.”

Klaassen begon het seizoen als aanvallende middenvelder, maar werd in september vanwege een liesblessure vervangen door Berghuis. Inmiddels is Klaassen weer fit; anderhalve week geleden schoot hij Oranje naar een 0-1 zege op Letland. Zaterdag stonden beide spelers in de basis tegen sc Heerenveen (0-2 zege), maar dat kwam door de afwezigheid van Antony. De Braziliaan keerde later terug van zijn interlandverplichtingen, dus speelde Berghuis als rechtsbuiten. Nu keert Antony terug op de rechtsbuitenpositie en neemt Berghuis de plek achter spits Sébastien Haller in.

Ten Hag verwacht overigens dat de twee teams dinsdagavond niet veel voor elkaar onder zullen doen, al ziet hij Dortmund als favoriet voor de winst in Groep C. "Ik denk dat het twee ploegen zijn die qua filosofie redelijk dicht bij elkaar liggen. Aanvallend voetbal, hoge pressie, willen voetballen van achteruit. Aan beide kanten staan er goede voetballers. Wij hebben gewoon zes hele goede dagen nodig en we moeten hier wat mee zien te nemen. Dortmund is de grote favoriet in deze poule, maar wij zijn nooit kansloos. Als wij vertrouwen hebben en dat blijven uitstralen, gaan we kijken wat we eruit kunnen halen", aldus de keuzeheer.