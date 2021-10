Sporting legt in spectaculaire eerste helft basis voor dikke zege op Besiktas

Dinsdag, 19 oktober 2021

Sporting Portugal heeft de eerste punten gepakt in Groep C van de Champions League. De ploeg van trainer Rúben Amorim won dinsdagavond in een spectaculaire wedstrijd tegen Besiktas met 1-4 en staat daardoor op de derde plek met drie punten. Ajax en Borussia Dortmund, met zes punten de twee bovenste ploegen in de groep, nemen het vanaf 21.00 uur nog tegen elkaar op.

Na een spectaculaire eerste helft rustte Sporting met een 1-3 voorsprong in het Vodafone Park. Het tempo was moordend en de kansen volgden elkaar in rap tempo op. Besiktas startte fel en werd gevaarlijk via Rachid Ghezzal, die de bal in de vierde minuut voorlangs draaide. De ploeg van trainer Sergen Yalcin leek Sporting in de openingsfase in de tang te hebben, maar na een kwartier kwamen de bezoekers toch op voorsprong. Een indraaiende corner van Pedro Gonçalves werd doorgekopt door Gonçalo Inácio, waardoor aanvoerder Sebastián Coates de bal van dichtbij raak kon koppen.

Halverwege de eerste helft kon Gonçalves de marge verdubbelen voor Sporting. De aanvaller ontving de bal halverwege de helft van Besiktas na een fraaie trap van doelman Antonio Adán, maar stuitte op keeper Ersin Destanoglu. Een minuut later kwam Besiktas op gelijke hoogte. Een scherp aangesneden hoekschop van Miralem Pjanic belandde bij Cyle Larin, die bij de tweede paal binnenkopte. De aanvaller zette zich enigszins af via Matheus Reis, maar de arbitrage onder leiding van Slavko Vincic keurde het doelpunt goed.

Besiktas kreeg het deksel drie minuten later weer op de neus. Sporting scoorde op vrijwel dezelfde manier als bij de 0-1: een corner van Pablo Sarabia werd verlengd, ditmaal door Paulinho, en opnieuw stond Coates op de juiste positie om af te ronden. Hij deed dat niet opnieuw met het hoofd, maar met zijn uitgeschoven been. Michy Batshuayi was met een hard en laag afstandsschot dicht bij de gelijkmaker, maar trof de paal. Vervolgens vergrootte Sporting de voorsprong uit een strafschop. Een kopbal van Coates werd gekeerd door Destanoglu, maar Domagoj Vida raakte de bal daarvoor met de arm aan en leidde een penalty in. Sarabia benutte dat buitenkansje met een beheerst schot in de rechterhoek.

In de eerste minuut van de blessuretijd dacht Besiktas op 2-3 te komen. Na een schitterende lange bal van Welinton nam Alex Teixeira de bal op acrobatische wijze uit de lucht en vond hij de linkerbovenhoek. Hij stond echter net buitenspel voorafgaand aan zijn diagonale inzet en dus werd het doelpunt geannuleerd. Na ruim een uur ontstonden serieuze kansen voor Larin en Batshuayi, waarna Paulinho aan de overzijde van dichtbij de paal trof na een strakke voorzet van Gonçalves. Vervolgens kon Batshuayi zich opnieuw kwalijk nemen dat Besiktas niet terugkeerde in de wedstrijd. Hij omspeelde Adán na een fraaie pass van Ghezzal met de buitenkant van de voet, maar schoot vervolgens hoog over uit een lastige hoek.

Het was een klein wonder dat het zo lang 1-3 bleef, want de kansen bleven elkaar opvolgen in het eerste halfuur na de pauze. Zo schoot Paulinho namens Sporting snoeihard op de lat, een kleine twintig minuten voor tijd, en schoot Porro in de rebound tegen Destanoglu aan. De tijd tikte weg in het voordeel van Sporting, dat in de slotfase van de wedstrijd niet serieus meer in de problemen kwam. Sterker nog: in de laatste minuut van de officiële speeltijd kwam Sporting op 1-4. De bezoekers veroverden de bal op het middenveld en Paulinho scoorde op prachtige wijze. De spits, die eerder de paal en lat trof, werd bereikt nadat Besiktas probeerde de bal te ontfutselen bij Gonçalves, Hij krulde de bal vervolgens van afstand in de linkerhoek en bepaalde de eindstand. Diep in de blessuretijd liet Tiago Tomás van dichtbij een enorme kans op de 1-5 liggen.