City veegt de vloer aan met Club Brugge bij droomdebuut Palmer

Manchester City heeft zich dinsdagavond op kinderlijk eenvoudige wijze ontdaan van Club Brugge. De ploeg van Josep Guardiola liet geen spaan heel van de Belgen en zegevierde met 1-5. Cole Palmer beleefde een droomdebuut in de Champions League. De middenvelder vond drie minuten na zijn invalbeurt het net en had slechts twee balcontacten nodig voor zijn eerste doelpunt in het miljardenbal. City stijgt naar de eerste plek in Groep A met zes punten uit drie wedstrijden. Later op de avond nemen Paris Saint-Germain en RB Leipzig het tegen elkaar op in Parijs.

Het was voor het eerst dat Club Brugge en Manchester City elkaar troffen in Europees verband. Wedstrijden tegen Engelse opponenten betekenen vaak geen goed nieuws voor Brugge, daar de ploeg in de laatste twaalf duels tegen Engelse opponenten zonder zege bleef. Ook ditmaal werd al snel duidelijk dat er weinig eer te behalen viel voor de ploeg van trainer Philippe Clement. City leek al na negen minuten spelen op voorsprong te komen, toen Jack Grealish met een fenomenale lob Simon Mignolet verschalkte. De aanvaller beging voorafgaand aan zijn treffer echter een overtreding op Clinton Mata en zag zijn doelpunt worden afgekeurd.

Brugge had werkelijk niets te vertellen in de eerste helft en kwam na een half uur spelen terecht alsnog op achterstand. Na een fenomenale bal van Phil Foden controleerde João Cancelo het leer met de borst, om vervolgens met de buitenkant van de rechtervoet beheerst af te ronden. City zag in de eerste helft een drietal treffers worden afgekeurd vanwege buitenspel, maar dat deerde de aanvalsdrang niet. Op slag van rust verdubbelde de ploeg van Guardiola de score. Riyad Mahrez werd gevloerd in de vijandelijke zestien en benutte het buitenkansje zelf. De Algerijn stuurde Mignolet de verkeerde hoek in: 0-2.

Na rust veranderde het spelbeeld amper. Mignolet had nog wel enkele prima reddingen in huis, maar kon niet voorkomen dat City uitliep naar een monsterscore. Tien minuten na rust werd de marge door Kyle Walker naar drie getild, nadat hij onder de Belgische doelman door schoot op aangeven van Kevin De Bruyne. Ook op een schot van Palmer had Mignolet geen antwoord. De middenvelder van City stond amper drie minuten in het veld toen hij met zijn tweede balcontact raak schoot. Vanaf de rand van de zestien genoot hij alle tijd en ruimte om de bal beheerst met links in de linkerhoek te plaatsen buiten het bereik van Mignolet.

City reeg de kansen vervolgens aaneen, maar een voorzet van Walker was te scherp voor Ilkay Gündogan en een rebound van de ingevallen Raheem Sterling eindigde in het zijnet. Tien minuten voor tijd zorgde Hans Vanaken voor de eretreffer door op aangeven van Ruud Vormer, die net als Nathan Aké na een klein uur spelen binnen de lijnen kwam, van dichtbij de 1-4 aan te tekenen. Het slotakkoord kwam van de voet van Mahrez. De aanvaller werd voortreffelijk weggestuurd door Fernandinho, liet Sterling voor niks meelopen en schoot raak in de korte hoek voor zijn tweede van de avond: 1-5.