Karim Benzema: ‘Of ik daar wil spelen? Het voetbal wordt er steeds beter...’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 20:06 • Mart van Mourik

Karim Benzema heeft zich kort uitgesproken over zijn toekomstplannen. In gesprek met de Amerikaanse tak van ESPN geeft de 33-jarige spits van Real Madrid aan dat hij houdt van de Verenigde Staten en dat het voetbal er ‘beter en beter’ wordt. Daarnaast noemt hij Ronaldo Luís Nazário de Lima, alias Ronaldo, de enige speler voor wie hij plaats zou nemen op de bank.

Benzema maakte in de zomer van 2009 voor circa 35 miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Real Madrid. Onder meer vier Champions League-titels, drie landstitels en twee eindzeges in de Copa del Rey verder is de Franse goalgetter inmiddels bezig aan zijn twaalfde seizoen in het hagelwitte shirt van de Koninklijke. Eenvoudig was zijn beginperiode in Madrid overigens niet, erkent de spits. “Toen ik hier in Madrid kwam, stond ik er een beetje alleen voor. Het was zwaar. Het was echt zwaar. Ik was volledig aangewezen op mijn mentale weerbaarheid.”

Een groot voorbeeld voor de Fransman op weg naar de top was Ronaldo. Volgens Benzema is de Braziliaan the greatest én de enige met wie hij de spitspositie zou willen ‘delen’. “Ronaldo is de enige aanvaller voor wie ik zou accepteren om op de bank te zitten”, zegt Benzema lachend. “Dankzij hem ben ik begonnen met het uitvoeren van ‘de schaar’, ook al deed hij ze duizend keer sneller. Hij zorgde ervoor dat ik van voetbal ging houden. Zizou was er natuurlijk ook, maar in mijn positie is Ronaldo degene die een revolutie teweegbracht in de spitspositie. Voor mij is hij de complete aanvaller, een rolmodel. Als je iets wilt leren over een spits, moet je naar R9 kijken”, aldus Benzema.

De huidige topscorer in LaLiga beschikt nog over een contract tot medio 2023 bij Real Madrid. Desgevraagd laat Benzema weten nog niet met de toekomst bezig te zijn, al lijkt hij wel te laten doorschemeren dat de MLS zijn interesse wekt. “Ik bekijk van jaar tot jaar. Zolang ik deze motivatie heb, deze vreugde, en ik hou van voetbal, ga ik door. Ik kijk niet naar leeftijd of wat er gebeurt. Het heeft allemaal te maken met hoe ik me fysiek voel. Ik zal het nooit gaan forceren. Ik blijf spelen, ik voel me beter en beter, dus ik moet doorgaan”, aldus Benzema, die het gesprek lijkt te besluiten met een hint. "Ik hou van de Verenigde Staten. Of ik daar zou tekenen? Het voetbal wordt daar steeds beter. Maar op dit moment speel ik in Madrid”, besluit de centrumspits glimlachend.