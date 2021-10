Van Basten en Cruijff krijgen voorkeur: ‘Ronaldo de beste sinds Napoleon...’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 19:17 • Laatste update: 19:19

Cristiano Ronaldo behoort niet tot de beste voetballers aller tijden, vindt Antonio Cassano. De immer uitgesproken oud-prof vindt de recente lofzang van zaakwaarnemer Jorge Mendes voor diens cliënt zwaar overdreven: Mendes noemde Ronaldo 'de beste in de geschiedenis', maar bij Bobo TV, het Twitch-kanaal van Christian Vieri, stelt Cassano dat er in ieder geval vijf betere (oud-)voetballers zijn.

De 39-jarige voormalig aanvaller van onder andere Real Madrid, AC Milan en Internazionale neemt de opmerking van Mendes over Ronaldo met een korrel zout. "Ja, de beste in de geschiedenis sinds Napoleon Bonaparte. Houd toch op, Mendes." Cassano vindt dat Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona, Johan Cruijff en Ronaldo, de voormalige spits van onder andere PSV, Barcelona, Real Madrid en het Braziliaanse elftal, de top vijf uit de voetbalgeschiedenis vormen. “Die vijf spelers zijn van een ander niveau.”

Cassano lijkt de lof voor Cristiano Ronaldo dan ook niet terecht te vinden. “Onder trainer Maurizio Sarri speelde Juventus het beste voetbal in jaren, maar toch werd hij ontslagen. Zijn probleem? Ronaldo!” Cassano beschuldigt de Manchester United-aanvaller er dan ook van vooral aan zichzelf te denken en noemt hem 'egoïstisch'. “Hij is alleen bezig met het maken van doelpunten en records verbreken.”

In gesprek met Vieri liet Cassano weten voor Cruijff te kiezen in zijn persoonlijke top vijf, omdat hij de legendarische nummer 14 als voetballer en als trainer als ‘revolutionair’ ziet. Vieri zelf, die in het verleden eveneens uitkwam voor de nationale ploeg van Italië en in clubverband onder meer in de spits speelde bij Juventus en Atlético Madrid, voegt daaraan toe dat hij Cruijff toch zou ‘inruilen voor Van Basten’.