V/d Vaart ‘helemaal wild’ van Malen: ‘Gaat een van de beste ter wereld worden'

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 19:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:11

Rafael van der Vaart heeft dinsdagavond lovende woorden gesproken over de ontwikkeling van Donyell Malen. De spits van Borussia Dortmund, die voor het Champions League-duel tegen Ajax voor even terugkeert in Nederland, is volgens de oud-middenvelder in potentie 'een van de beste spitsen ter wereld'. Van der Vaart ziet het als een gouden zet van Malen om zijn carrière voort te zetten bij Dortmund, iets wat hij Donny van de Beek ook had gegund.

Malen kent tot dusver een wisselvallig seizoen bij Dortmund, maar heeft zich de laatste weken verzekerd van een basisplek. "In het begin ging het moeizaam, daarom speelde hij ook niet altijd", vertelt Van der Vaart bij Ziggo Sport. "Maar ik denk dat hij nu zijn draai wel heeft gevonden en vergis je niet, Malen is ongelooflijk snel en wendbaar. In potentie gaat het een van de beste spitsen ter wereld worden, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat hij alles heeft. Het enige kritiekpunt is dat hij soms een kans mist, die Haaland wel zou maken."

Volgens Van der Vaart is het een gouden greep geweest van Malen om de stap van PSV naar Dortmund te maken. De spits wacht in Duitsland echter nog altijd op zijn eerste treffer in de Bundesliga. In de Champions League scoorde hij al wel, in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal (1-0). "Dortmund is de beste stap die hij heeft kunnen zetten", aldus de analist. "Dat had ik Donny van de Beek ook zo gegund. Dortmund is top, maar niet de absolute top. Hier vandaan kan je naar een club als Real Madrid of Barcelona. Malen ben ik helemaal wild van."

Ook Erling Braut Haaland kan rekenen op lovende woorden van Van der Vaart. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel mee vond vallen tijdens de eerste keren dat ik hem zag", geeft Van der Vaart toe. "Maar ik ben hem gaan volgen en het is waanzinnig om naar te kijken. Virgil van Dijk lijkt zelfs klein bij hem. Het is ongelooflijk, een oermens. In de zestien is hij zó dodelijk. Als je zo snel en sterk bent en je zit in een flow, dan lukt natuurlijk ook alles. Volgens mij is er ook maar één manier om hem af te stoppen en dat is een doodschop geven. Sommige spelers zijn niet te verdedigen. "