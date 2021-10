Spectaculaire overwinning van AZ: 11-0 over twee duels in Youth League

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 18:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:11

AZ heeft zich zonder moeite geplaatst voor de tweede ronde van de kampioenenroute van de UEFA Youth League. De ploeg van trainer Jan Sierksma won dinsdagavond op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer met 7-0 van Gabala, na een eerdere 0-4 overwinning in Azerbeidzjan.

Nick Koster opende de score voor AZ en maakte de 3-0; tussendoor scoorde Fedde de Jong uit een fraaie omhaal. Het vierde doelpunt kwam op naam van Myron van Brederode. In de tweede helft deden ook Jurre van Aken en invallers Tom Kerssens en Mexx Meerdink een duit in het zakje. AZ vuurde in totaal 23 schoten af, waarvan er 19 op doel waren. Doelman Hasan Hasanli verrichtte liefst twaalf reddingen, maar kon de enorme nederlaag dus niet voorkomen.

In de Youth League wordt in de eerste twee rondes onderscheid gemaakt tussen het Champions League Path en het Domestic Champions Path. AZ moet nog een knock-outronde overleven om de play-offs te bereiken, waarin de runners-up uit de groepsfases van het Champions League Path instromen. In de play-offs staat een ticket voor de achtste finale van de Youth League op het spel, maar de groepswinnaars uit het Champions Path plaatsen zich daar automatisch voor. In het Champions League Path is ook Ajax actief; de Amsterdammers staan derde in de poule met Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas. Zondagmiddag verloor Ajax met 1-5 van de Duitse club.

AZ plaatste zich in het seizoen 2019/20 voor het toernooi, doordat de Onder 19 kampioen van Nederland werd. De Alkmaarders zouden vorig seizoen hun debuut maken, maar vanwege de coronamaatregelen werd de editie van die jaargang afgelast. In de volgende ronde neemt AZ het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Miercurea Ciuc en Angers. In de eerste onderlinge ontmoeting won Anders met 0-2 van de club uit Roemenië; de returnwedstrijd staat voor woensdagavond op het programma.