Van der Vaart kiest favoriet voor de 10-positie: ‘Een beetje dom van Ajax’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 18:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:27

Rafael van der Vaart heeft zich gemengd in de discussie rond de nummer 10-positie bij Ajax. De voormalig Ajacied zou dinsdagavond tegen Borussia Dortmund in de Champions League de voorkeur geven aan Steven Berghuis, maar plaatst daarbij wel de kanttekening dat het een 'persoonlijke keuze' is. Trainer Erik ten Hag zal tegen Dortmund moeten kiezen tussen Davy Klaassen en Berghuis, daar verwacht wordt dat Antony zijn oorspronkelijke positie rechts voorin inneemt.

Van der Vaart is vrij stellig in zijn keuze voor Berghuis. "Ik zou altijd voor Berghuis kiezen, maar dat is een keuze omdat hij een voetballer is zoals ik dat ook was", vertelt de analist bij Ziggo Sport. "En dat is absoluut niet eerlijk, want Klaassen heeft het ook fantastisch gedaan. Ik vind het een beetje dom van Ajax. Antony is gebleven, David Neres is er nog, Berghuis speelt altijd vanaf rechts en Klaassen deed het goed. Nu heb je een probleem. Ze noemen het een luxeprobleem, maar het lijkt mij een verschrikkelijke keuze."

‘Ik zou altijd voor Berghuis kiezen. Ze noemen het een luxe-keuze, maar het lijkt mij als trainer een verschrikkelijke keuze.’ ??@WytsevdGoot & @RafvdVaart vanuit een (nog) lege Johan Cruijff ArenA! ?? Met wie zou jij beginnen, Klaassen of Berghuis? ??#ZiggoSport #UCL #AJABVB pic.twitter.com/GFBx7Avf9L — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2021

Dat Berghuis de voorkeur krijgt van Van der Vaart heeft vooral met zijn creativiteit te maken. "Klaassen zorgt voor de balans, maar ik denk dat Berghuis meer creëert. Ik hoop dat dat vanavond ook gaat gebeuren, maar dat zegt vooral de liefhebber in mij. Qua passes en voorzetten vind ik Berghuis de meest creatieve speler bij Ajax. Dan zou het raar zijn om te zeggen dat je de meest creatieve speler niet zou laten spelen. Het is ook dat Edson Álvarez, waar ik geen fan van ben, het fantastisch doet. Anders had je Klaassen iets terug gehaald en hadden ze allebei kunnen spelen."

Youri Mulder is het weliswaar 'eens met alles wat Rafael zei', maar denkt toch dat Ten Hag voor Klaassen gaat kiezen. "Het inlezen van het verdedigende aspect, het omschakelen, kan Klaassen wat beter. Erik ten Hag kiest vaak voor het creatieve, maar tegen een Duitse ploeg, waarin het spel op en neer gaat, moet je soms schakelen en meters overbruggen. Dat past beter bij Klaassen, dus ik denk dat hij gaat spelen", zegt Mulder, die ook te spreken is over Berghuis. "Berghuis is de meest creatieve speler in de selectie van Ajax. Ik vind ook dat hij gegroeid is. Zijn overgang naar Ajax is heel goed gegaan. De nummer 10-positie, een nieuwe positie voor hem, heeft hij fantastisch ingevuld. Hij wijkt uit naar de zijkanten en verzorgt ook assists, dat doet Klaassen minder. Maar Berghuis loopt minder mee met zijn tegenstanders."

Tot slot laat Van der Vaart zich uit over Remko Pasveer, die tot dusver geen sterke indruk maakt bij Ajax. "Wat is leeftijd?", vraagt Van der Vaart zich hardop af. "Onana is absolute top. Je kan niet zeggen dat Pasveer het heel slecht gedaan heeft. Natuurlijk moet hij die bal tegen Sporting Portugal hebben, maar ik heb vertrouwen in hem. Ik denk wel dat Jay Gorter een keer de kans gaat krijgen, dat schijnt een groot talent te zijn. Maar ik zou straks Onana laten spelen. Je wilt iets bereiken en hij is er nog tot het einde van het seizoen."