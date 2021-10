Messi en Mbappé moeten afwezigheid Neymar camoufleren

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 19:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:55

Mauricio Pochettino heeft de opstelling van Paris Saint-Germain bekendgemaakt voor de derde groepswedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. De Argentijnse oefenmeester kan niet beschikken over de door privéomstandigheden afwezige Mauro Icardi. Ook Neymar en Ángel Di María (geschorst) zijn er niet bij aan de zijde van de koploper in Groep A. Het duel tussen PSG en Leipzig begint om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Marco Guida.

Het ging de voorbije dagen veelvuldig over Icardi. De aanvaller werd door Pochettino opgenomen in de wedstrijdselectie, maar heeft aangegeven zich niet in staat te voelen om te spelen vanwege een ophanden zijnde relatiebreuk met zijn vrouw Wanda Nara. Laatstgenoemde heeft een scheiding aangekondigd en een privédetective in de arm genomen om uit te vinden waar Icardi zich mee bezig heeft gehouden. Icardi ontbrak zowel zondag als maandag op de training van PSG in een poging zijn huwelijk te redden.

Voor Pochettino is de afzegging van Icardi een aderlating, daar de trainer van PSG het tegen Leipzig ook nog altijd moet stellen zonder Neymar. "De prioriteit is de gezondheid van de spelers", aldus de coach op de persconferentie. "Neymar heeft een klein probleem. We hopen dat het een kwestie van dagen zal zijn om hem fit te krijgen. Op de training bleek dat hij niet kan spelen." Ook Leandro Paredes is vanwege een spierblessure niet inzetbaar, terwijl Ángel Di María geschorst is.

Pochettino geeft in het doel wederom de voorkeur aan Keylor Navas, die dit seizoen alle wedstrijden in de Champions League lijkt te gaan keepen. In de voorhoede wordt de plek van Neymar ingevuld door Julian Draxler. Het is voor de derde keer dat PSG en Leipzig elkaar treffen in de Champions League. Eerder ontmoetten beide teams elkaar in de halve finale van het seizoen 2019/20 en de groepsfase in 2020/21. Paris Saint-Germain komt doorgaans sterk voor de dag tegen Duitse tegenstanders, daar zeven van de acht duels werden gewonnen.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Gueye, Verratti; Messi, Mbappé, Draxler

Opstelling RB Leipzig: Gulásci; Klostermann, Orbán, Simakan, Angeliño; Mukiele, Laimer, Adams, Haidara; André Silva, Nkunku