Berghuis krijgt voorkeur boven Klaassen tegen Borussia Dortmund

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 19:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:05

De opstelling van Ajax voor de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund is bekend. Erik ten Hag kiest voor Steven Berghuis als aanvallende middenvelder, waardoor Davy Klaassen op de bank belandt. Borussia Dortmund treedt aan met Donyell Malen in de voorhoede. De wedstrijd, waarin de koppositie in Groep C op het spel staat, begint dinsdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Klaassen begon het seizoen als aanvallende middenvelder, maar werd in september vanwege een liesblessure vervangen door Berghuis. Inmiddels is Klaassen weer fit; anderhalve week geleden schoot hij Oranje naar een 0-1 zege op Letland. Zaterdag stonden beide spelers in de basis tegen sc Heerenveen (0-2 zege), maar dat kwam door de afwezigheid van Antony. De Braziliaan keerde later terug van zijn interlandverplichtingen, dus speelde Berghuis als rechtsbuiten. Nu keert Antony terug op de rechtsbuitenpositie en neemt Berghuis de plek achter spits Sébastien Haller in.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de afsluitende persconferentie wilde Ten Hag nog niet op de zaken vooruitlopen. "Ik heb mijn keuze gemaakt", zei de trainer maandag. "En jullie zullen het morgen pas zien." Zijn opstelling bevat verder geen verrassingen. Lisandro Martínez, terug van interlandverplichtingen bij Argentinië, staat in de basis nadat hij in Heerenveen als invaller het veld betrad. Edson Álvarez was er in Friesland helemaal niet bij, maar de middenvelder van Mexico staat dinsdagavond wel in de basis. Ajax en Dortmund verzamelden zes punten uit de eerste twee groepswedstrijden.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Bellingham, Witsel; Reus, Brandt, Malen; Haaland