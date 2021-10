Barcelona hoopt op 200 miljoen euro per jaar: stemming volgt zaterdag

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 17:25 • Laatste update: 17:40

Het bestuur van Barcelona denkt een flink bedrag aan inkomsten te kunnen binnenhalen met het Espai Barça-project. Volgens het Spaanse 2Playbook mikken de Catalanen op 200 miljoen euro aan opbrengsten bij de beoogde renovatie van het Camp Nou en de daaromheen liggende accommodaties.

Het ambitieuze project, waarvoor de club 1,5 miljard euro moet lenen, zal de in financieel zwaar weer verkerende club volgens nieuwe berekeningen 48 miljoen euro aan nieuwe sponsorovereenkomsten kunnen opleveren. Ook denkt de club datzelfde bedrag binnen te kunnen halen door de bouw van nieuwe VIP-plaatsen in het inmiddels verouderde stadion. Inkomsten uit toegangsprijzen (44 miljoen euro) en het organiseren van evenementen en museumbezoeken, moeten uiteindelijk bij elkaar 60 miljoen euro in het laatje brengen.

Met de inkomsten hoopt Barça de astronomische lening binnen 35 jaar te kunnen terugbetalen. Naar verluidt wordt de lening opnieuw verstrekt door Goldman Sachs. De Amerikaanse bank stond in juni al garant voor een lening van 525 miljoen euro om de salarissen van de spelers te kunnen blijven betalen.

Het projectteam, dat geleid wordt door algemeen directeur Ferran Reverter, gooide onlangs het bussinessplan voor de renovatie om, met het doel om meer ruimte te creëren voor horeca- en zakelijke gelegenheden. De Catalaanse club moet hierdoor wel opnieuw in onderhandeling met de gemeenteraad van de stad. Barcelona verwacht met deze herziene plannen het gerenoveerde Camp Nou in 2025 te kunnen heropenen, het overdekte sportcomplex Palau Blaugrana een jaar later en het beoogde commerciële gebied in 2027.

Zaterdag wordt tijdens de algemene ledenvergadering gestemd over de financiering van Espai Barça. Als de plannen van Barcelona om 1,5 miljard euro te lenen daar worden goedgekeurd, dan volgt een referendum waarin de socios van de club zich mogen uitspreken over het project.