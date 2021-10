Hoogste aantal toeschouwers in zeven jaar tijd bij Vitesse - Tottenham Hotspur

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 16:59 • Dominic Mostert

Stadion GelreDome is uitverkocht voor de wedstrijd tussen Vitesse en Tottenham Hotspur in de Conference League van donderdagavond. De Arnhemse club meldt dinsdagmiddag dat de publieke tribunes volledig zijn uitverkocht en dat er nog een beperkt aantal business seats beschikbaar is. In totaal zijn 23.731 kaarten verkocht, het hoogste aantal sinds de thuiswedstrijd tegen Ajax in 2014 (25.500 kaarten).

Vitesse heeft de capaciteit van het stadion al wat uitgebreid vanwege de massale belangstelling voor de wedstrijd tegen Tottenham. In de Eredivisie is de maximale bezetting 21.248 toeschouwers, maar die kan indien nodig worden verhoogd. In totaal passen er 34.000 personen in het stadion. De afgelopen jaren werden zwarte doeken op de stoelen geplaatst die niet bezet werden, maar dat gebeurt inmiddels niet meer. Er zijn echter wel restricties van de UEFA voor Europese wedstrijden, die te maken hebben met veiligheid en tickets voor de uitspelende club, waardoor Vitesse de capaciteit niet naar hartenlust kan uitbreiden. Tottenham Hotspur mag ruim duizend fans meenemen naar Arnhem.

Vitesse heeft al jaren moeite om het stadion vol te krijgen. In april 2019 was het stadion voor het laatst uitverkocht, toen er 21.248 fans een ticket kochten voor de wedstrijd tegen PSV (3-3). De laatste keer dat Vitesse daarvoor in een uitverkocht huis speelde, was in april 2014, tijdens een 1-1 gelijkspel tegen Ajax. Toen zaten er 25.500 mensen in het stadion. De wedstrijd tegen Tottenham begint donderdag om 18.45 uur. De Engelsen gaan met vier punten aan kop in Groep G. Stade Rennes heeft ook vier punten; Vitesse heeft er drie en staat derde. NS Mura is de puntloze hekkensluiter.