Umtiti hard geraakt door fluitconcerten en gelekt rapport ‘vol leugens’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 16:24 • Laatste update: 16:39

Samuel Umtiti heeft het moeilijk met zijn huidige situatie bij Barcelona. De 27-jarige verdediger geeft in gesprek met Mundo Deportivo toe te hebben gehuild door de fluitconcerten van de supporters van de club. Toch is Umtiti niet van plan de club van trainer Ronald Koeman te verlaten. “Ondenkbaar. Ik zie mezelf niet voor een andere club spelen en ik zie mezelf hier succesvol worden”, aldus de Fransman.

De aanhang van Barcelona neemt het Umtiti kwalijk dat hij de club afgelopen zomer niet transfervrij verliet, nadat president Joan Laporta van de financieel noodlijdende club hem had gevraagd. De fans lijken de verdediger er dan ook mede verantwoordelijk voor te houden dat de Catalanen daardoor Lionel Messi niet langer konden betalen. De Argentijnse sterspeler ruilde Barça uiteindelijk na een periode van 21 jaar transfervrij in voor Paris Saint-Germain.

Umtiti geeft aan dat het gefluit hem dus veel deed. “Het deed veel pijn. Ik heb me vaak alleen gevoeld en had er geen rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren bij de club waar ik van houd”, aldus de centrumverdediger, die in 2016 voor maximaal 30 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon. Hij zegt dan ook dat hij momenteel door een moeilijke tijd gaat, maar erkent ook dat hij wist dat de kans op speeltijd moeilijker zou gaan worden met zes centrale verdedigers. “De coach maakt de keuzes en ik moet hem laten zien dat ik goed genoeg ben om te spelen.” Umtiti, die tot medio 2023 vastligt, speelde dit seizoen nog geen minuut voor Barcelona.

Toch zegt hij vastberaden te zijn te willen knokken voor zijn plek. “Ik heb moeilijke momenten gehad met blessures, maar ik voel me nu mentaal beter. Ik ben gelukkig, maar ik wil graag spelen en het team helpen.” Umtiti is er dan ook op gebrand alsnog te slagen bij de huidige nummer zeven van LaLiga. “Voetbal is mijn leven en Barcelona is mijn leven. Ik wil hier succes hebben. Als ik iets in mijn hoofd heb en er zeker van ben dat ik goed genoeg ben, dan blijf ik het proberen om dat te bewijzen.”

Umtiti kampte na het WK in 2018 met een slepende knieblessure, die hem lange tijd aan de kant hield. Daarna bleven in Barcelona twijfels bestaan over zijn fitheid, maar de verdediger voelt zich fysiek volledig in orde. "Ik voel me heel goed en wil erg graag spelen", zegt hij. "Ik mis alleen wedstrijdritme, maar ik ben sterker en sneller dan ooit tevoren. Toen er deze zomer een rapport uitlekte waarin stond dat ik fysiek niet meer geschikt was voor het topvoetbal, heeft me dat wel geraakt. Ik was hard aan het werk om fit te worden en toen kwamen die leugens ineens naar buiten."