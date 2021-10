Siem de Jong houdt alle opties open: ‘Wie weet nog een jaartje Barça’

Woensdag, 20 oktober 2021 om 14:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:52

Het lukte sc Heerenveen al bijna een jaar niet om in de Eredivisie vier zeges op rij te boeken en dus kleeft de term 'wisselvalligheid' aan de ploeg van trainer Johnny Jansen. Ook dit seizoen gaat het nog niet van harte voor de Friezen. Heerenveen staat met dertien punten uit negen duels weliswaar in de middenmoot van de Eredivisie, maar zal stabieler moeten worden om aan het einde van de rit kans te maken op deelname aan de play-offs. Voetbalzone trok naar het Abe Lenstra Stadion en sprak daar met routinier Siem de Jong en nieuwkomer Milan van Ewijk.

De cijfers liegen er niet om. Heerenveen verloor dit kalenderjaar al zes thuiswedstrijden in de Eredivisie en moet vrezen dat het negatieve record deze eeuw verbroken gaat worden. Slechts twee keer eerder verloren de Friezen namelijk vaker een thuisduel, in 2011 een 2017: zeven stuks. "Gezien de laatste jaren is de play-offs halen een moeilijk doel gebleken, maar dat is wel iets waar we naartoe willen", geeft De Jong eerlijk toe. "Maar ik vind dat we nog te wisselvallig zijn als team en daar speel ik ook een belangrijke rol in. Buiten het veld pak ik die rol wel, maar binnen de lijnen moet ik soms meer brengen. In de periode dat ik bij Heerenveen ben hebben we wel laten zien dat we het kunnen. De vraag is waarom we dat niet volhouden."

Heerenveen slaagde erin om Joey Veerman binnenboord te houden, maar moest wel toezien hoe basisklanten Jan Paul van Hecke, Lasse Schöne, Mitchell van Bergen en Sherel Floranus vertrokken uit het Abe Lenstra Stadion. De positie van Floranus wordt inmiddels vlekkeloos ingevuld door Milan van Ewijk. De rechtsback kwam over van ADO Den Haag en heeft zich in een mum van tijd een plek in de basis verschaft. Dat verrast hem overigens niet. "Ik ga altijd uit van mijn eigen kwaliteit, dus dan denk ik dat ik de beste ben op die positie", aldus een zelfverzekerde Van Ewijk. "Maar je moet het natuurlijk wel laten zien. Dat heb ik gedaan. Ik zorg ervoor dat ik beter ben dan de andere rechtsback. Ik heb voldoende ervaring in de Eredivisie, dus ik weet wat ik wel en niet moet doen om de trainer te overtuigen."

Dat laatste is Van Ewijk al behoorlijk gelukt. De verdediger miste nog geen minuut dit seizoen en lijkt nu al onomstreden. Toch ziet hij een duidelijk verschil met hoe het er bij ADO aan toe ging. "Hier zijn jongens soms in één aanname weg", vertelt hij. "Joey (Veerman, red.) bijvoorbeeld. Dat gaat zo belachelijk snel. Zijn aannames zijn bijna altijd goed. Je moet met zijn tempo mee om bij te benen tijdens een positiespel. Daar moest ik vooral aan wennen. Als je kijkt naar de kwaliteit van zijn passes. Daar kan ik alleen maar van genieten. De connectie die hij heeft met Henk (Veerman, red.) is ook mooi om te zien. Maar zo zijn er meer jongens waar ik me over heb verbaasd. Sven van Beek bijvoorbeeld, daar kom je echt niet langs."

Bekijk hier de reportage met Siem de Jong en Milan van Ewijk

Voor Van Ewijk is het bovendien een flinke cultuuromslag geweest. De vleugelverdediger heeft de stad ingewisseld voor het dorp en kan tegenwoordig de vogeltjes horen fluiten. "Ik heb me verbaasd hoe rustig het hier is", aldus Van Ewijk. "Als ik dat vergelijk met waar ik vandaan kom, in de randstad. Ik hoor kikkers en vogels als ik in bed lig. Eerder hoorde ik een tram, bussen en auto's. Ook de mensen binnen de club zijn heel relaxed. Dat is prettig voor mij, aangezien ik clubs heb gehad waar altijd wel iets gebeurde. Ik ben van mijzelf ook rustig, dus de puzzelstukjes vallen in elkaar."

Van Ewijk merkte dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging, na vorig jaar te zijn uitgegroeid tot een van de bepalende spelers bij ADO. Degradatie wist hij echter niet te voorkomen. Dat het nog steeds rumoerig is bij de club, vindt hij jammer. "Het is vervelend om zo'n grote club te zien struggelen. Zeker als je daar hebt gespeeld. Aan de andere kant snap ik nog steeds niet dat het niet geregeld is. Het is raar om mee te maken. De jongens die ik ken en daar nog spelen begrijpen het ook niet. Dit seizoen kan ik wel weer genieten van ADO, ze doen het goed. Ik heb er vertrouwen in dat ze het kunnen doortrekken en hoop stiekem dat we ze treffer in de strijd om de TOTO KNVB Beker."

Ook De Jong lijkt zijn plek in Nederland weer te hebben gevonden. Na een jaar in Amerika te hebben gebivakkeerd bij FC Cincinnati keerde hij afgelopen winter terug in het dorp waar zijn oma al jaren woonachtig is. "Het jaar in Amerika mocht niet echt een naam hebben", blikt De Jong terug op zijn avontuur in de Verenigde Staten. "Als wij in het buitenland zaten kwamen familie en vrienden altijd langs, dat heeft het tot een andere ervaring gemaakt. We hebben nu voor het eerst een eigen plekje, een eigen huis. We wonen in het westen, af en toe blijf ik hier. We zijn eindelijk bezig met foto's van onszelf op te hangen, in plaats van in te richting in de wetenschap dat je over een tijdje weer weggaat."

En toch kan De Jong niet verzekeren dat hij na dit seizoen nog in het shirt van Heerenveen te bewonderen is. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2022 en heeft nog niet met de club gesproken. Hij sluit niet uit dat hij aan zijn laatste jaar bezig is in Friese dienst. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet weet wat de toekomst gaat brengen", aldus De Jong. "Ik ga thuis ook niet zeggen dat ik perse hier wil blijven. Het reizen en plekken zien heeft ons mooie dingen gebracht. Misschien na mijn carrière ook nog wel. Maar op dit moment weet ik nog niet wat de toekomst mij gaat brengen. Het is voor mij zaak om een goed seizoen te draaien en dan zie ik het wel. Het kan natuurlijk zomaar uit het niets komen. Ik denk ook niet dat heel veel mensen het hadden verwacht van Luuk. Wie weet nog een jaartje Barça", besluit De Jong met een knipoog.