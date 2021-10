Seuntjens maakt excuses aan Nijhuis: ‘We hebben elkaar ook op Instagram’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 15:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:17

Ralf Seuntjens maakt op het Instagram-account van NAC Breda zijn excuses aan Bas Nijhuis. De 32-jarige spits van de club was maandagavond na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Volendam (1-0) woedend op de scheidsrechter, die een doelpunt van hem afkeurde. Seuntjens heeft spijt van de dingen die hij zei voor de camera van ESPN.

"Gisteren in de emotie heb ik dingen geroepen die ik niet had moeten zeggen", laat Seuntjens dinsdag weten. "Nog steeds vind ik het een zuiver doelpunt, maar daar gaan we het niet over eens worden. Mijn excuses voor mijn taalgebruik. Ik hoop dat we er nu gewoon lekker een streep onder kunnen zetten. Op naar vrijdag, dan schudden we elkaar in het vervolg weer de hand. We hebben elkaar ook op Instagram, dus no hard feelings vanuit mijn kant."

Seuntjens liet op ongeveer zes meter van het doel een hoge bal op zijn hoofd vallen, terwijl FC Volendam-doelman Filip Stankovic mistastte. Hoewel Seuntjens nauwelijks iets te verwijten leek, keurde Nijhuis de goal af. "Het gebeurde buiten de vijf meter, dan kun je het duel aangaan", vond Seuntjens maandag. "Ik spring niet eens. Ik doe eigenlijk niks. Ik sta, hij valt op mijn hoofd en hij valt binnen. Je kunt niks bediscussiëren, als je praat krijg je geel. Het is gewoon één vieze streek."

Nijhuis bleef na afloop bij zijn beslissing. "Seuntjens kijkt naar de doelman en brengt de doelman uit evenwicht. Ja, overtreding", aldus de scheidsrechter, die overlegde met zijn assistent. "We hadden zeker wel contact met de assistent. Ik keek: is het een overtreding, ja of nee? Ik zag hem wel kijken richting de doelman. Ik neigde al naar een overtreding. Toen kwam de assistent eroverheen en die zei direct van: 'Voor mij ook overtreding.' Toen was het duidelijk."

?? Ralf Seuntjens laat niets heel van arbiter Bas Nijhuis na zijn afgekeurde goal. "Het is een schande, het is één grote t*ringzooi"#volnac pic.twitter.com/IxoKXPSFPb — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2021