NEC ziet het Goffertstadion voorlopig gesloten worden

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 14:35 • Jeroen van Poppel

Het Goffertstadion blijft voorlopig dicht, zo meldt NEC via de officiële kanalen. De Nijmegenaren moeten daardoor op zoek naar een tijdelijk onderkomen om de komende thuiswedstrijden te kunnen spelen. NEC voert gesprekken met andere clubs om een stadion te vinden.

Na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse (0-1 verlies) stortte een tribune in het Goffertstadion onder het gewicht van hossende uitsupporters in. De tribune bleef grotendeels hangen dankzij een metalen container die daar toevallig onder stond. Daardoor bleven alle supporters ongedeerd. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het instorten van de tribune. Een extern bureau doet daar onderzoek naar.

Naar aanleiding van het incident afgelopen zondag in het stadion in Nijmegen heeft omgevingsdienst ODRN dinsdag met de eigenaar, de gemeente Nijmegen, besproken dat het stadion voorlopig moet worden gesloten. Het hoofdgebouw met daarin de receptie, kantoren en horeca blijven wel toegankelijk.

NEC toont begrip voor dat besluit. "We begrijpen de keuze van de gemeente om het stadion tot nader order te sluiten", aldus woordvoerder Nick van der Cammen. "Voor ons is het van belang dat er gedegen onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij in de toekomst de veiligheid van iedereen in het stadion gewaarborgd moet zijn. Dit besluit betekent tegelijkertijd dat wij verder gaan kijken naar een externe locatie om, tenminste voor de korte termijn, onze wedstrijden af te werken. De gesprekken met andere clubs en de KNVB lopen al sinds gisteren, omdat we hier op voorbereid waren."