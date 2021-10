De Telegraaf verwacht kleine verrassing in opstelling van Ajax

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 14:25 • Jeroen van Poppel

Mike Verweij verwacht dat Erik ten Hag dinsdagavond in de Champions League-kraker tegen Borussia Dortmund kiest voor Steven Berghuis op tien. De journalist van De Telegraaf gaat daarmee in tegen de vermoedelijke opstellingen die in de media circuleren, waarin Davy Klaassen staat opgesteld op die positie.

"Wat mij verbaast: ik zie allerlei opstellingen voorbij komt, en iedereen gaat er zonder meer vanuit dat Davy Klaassen speelt", aldus Verweij in de podcast Kick-off. "Het zou mij niet verbazen als Berghuis speelt. Sterker nog: ik denk dat je tegen een Duitse tegenstander misschien wel voor de creativiteit van Berghuis móét kiezen. Hij heeft het natuurlijk in de Champions League ook geweldig gedaan. Twee wedstrijden gespeeld, twee goals en een assist. Dus ik zou Berghuis niet zonder meer laten vallen. Ik denk ook dat dat een hele moeilijke keuze wordt. Het zou mij niet verbazen als hij gewoon voor Berghuis kiest."

Valentijn Driessen voegt toe dat Ten Hag met Klaassen zou kiezen voor meer zekerheid. "Berghuis is natuurlijk wel meer des Ajax, alleen zal je dan wel in de omschakeling heel scherp moeten zijn", weet Driessen. "Dat wil niet zeggen dat je met z'n allen terug moet lopen, maar juist met z'n allen vooruit. Op het moment dat je de bal verliest moet je direct druk zetten, zodat ze die bal niet kunnen geven op Erling Braut Haaland. Klaassen is daar wel verder in dan Berghuis, die natuurlijk een hoop complimenten krijgt dat hij het snel oppikt. Alleen tegen tegenstanders van een bepaald kaliber is dat meestal. Besiktas en Sporting Portugal misten ook heel veel belangrijke spelers."

Voor het overige is de opstelling van Ajax uit te tekenen. "Antony komt terug in de opstelling, net als Edson Álvarez, die zijn vrouw en kind weer heeft gezien", weet Verweij. "Het is normaal gesproken de gebruikelijke opstelling."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen/Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic