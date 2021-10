Newcastle ziet sponsordeals geblokkeerd worden door Premier League-clubs

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 13:57 • Laatste update: 14:08

Newcastle United mag in ieder geval de komende maand geen sponsordeals sluiten die voortkomen uit de recente overname door een Saoedisch investeringsfonds. Achttien clubs uit de Premier League lieten maandag tijdens een spoedvergadering weten dit idee niet te steunen, omdat ze dit als oneerlijke concurrentie beschouwen. Alleen Newcastle zelf stemde voor, terwijl Manchester City zich als enige club onthield van het stemmen, zo meldt the Guardian.

De spoedvergadering werd ingelast omdat de clubs zich zorgen maken over de veelbesproken overname van de Saoediërs van de huidige nummer negentien van de Premier League. De clubs vrezen vooral dat investeringen van de Saoediërs kunnen leiden tot het overtreden van de de Financial Fair Play-regels. Besloten is dat clubs voorlopig geen sponsordeals mogen sluiten met bedrijven die gelieerd zijn aan de eigenaar. Indien het verbod slechts een maand blijft staan, zal Newcastle er op de lange termijn weinig hinder van ondervinden.

Manchester City, de club die in handen is van de Abu Dhabi United Group, besloot dus geen stem uit te brengen. Volgens the Citizens, die zich naar eigen zeggen juridisch heeft laten adviseren over de kwestie, is het voorstel onrechtmatig. City heeft met Etihad Airways zelf een sponsor die in handen is van de overheid in Abu Dhabi. De club uit Manchester zegt zich van geen kwaad bewust te zijn in de kwestie. Zowel Newcastle als City vroeg zich ook af of de stemming reglementair überhaupt wel mocht plaatsvinden.

De Engelse bond doet, evenals de UEFA, al langer onderzoek naar mogelijke dubieuze investeringen bij clubs op het hoogste Engelse niveau. Het verbod voor Newcastle United geldt in ieder geval voor een maand, maar de FA onderzoekt of het tijdelijke verbod wellicht in een definitief verbod omgezet kan worden. Op het St. James Park kan door de maatregel voorlopig niet zonder beperkingen geïnvesteerd worden. De club uit het noordoosten van Engeland werd begin deze maand door de overname plotseling de rijkste club ter wereld.

Eerder liet Amnesty International al tegen de overname van Newcastle United te zijn. Sacha Deshmukh, topman van de Britse afdeling van de mensenrechtenorganisatie, liet eerder al aan the Guardian weten dat de deal ‘een duidelijke poging van de Saoedische autoriteiten is om hun afschuwelijke geschiedenis met betrekking tot mensenrechten wit te wassen met de glamour van het topvoetbal’.