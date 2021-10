Icardi is terug bij PSG; Wanda schakelde detective in en hackte telefoon

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 13:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:32

Mauro Icardi is dinsdagavond inzetbaar voor Paris Saint-Germain in de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. De 28-jarige spits kreeg de afgelopen toestemming om naar zijn vrouw Wanda Nara af te reizen in Milaan, maar is op tijd terug in de Franse hoofdstad voor het Champions League-duel. Argentijnse media verwachten dat het huwelijk tussen Icardi en zijn vrouw niet meer te redden is.

Icardi liet de trainingen van zondag en maandag schieten in een poging zijn huwelijk te redden. Volgens Argentijnse media is dat niet gelukt en gaan Icardi en Nara definitief scheiden. LAM voegt aan de berichtgeving toe dat de vrouw een privédetective heeft ingeschakeld om uit te vinden waar Icardi zich mee bezig hield. De telefoon van de aanvaller van PSG werd gehackt en daaruit kwamen gesprekken naar voren die hij voerde met de Argentijnse actrice María Eugenia Suárez, die bekendstaat als China Suárez.

Zaterdag werd al duidelijk dat Icardi en zijn vrouw in een diepe relatiecrisis zitten. "Weer een gezin dat je kapot hebt gemaakt voor een slet!", schreef Nara in een post op haar Instagram Stories. Het koppel is sinds 2014 getrouwd. Nara was daarvoor gehuwd met Maxi López, de ploeggenoot van Icardi bij Sampdoria, totdat haar relatie met Icardi aan het licht kwam. Nara, die ook optrad als zaakwaarnemer van Icardi, volgt haar man inmiddels niet meer op sociale media.

Mauricio Pochettino zal blij zijn met de inzetbaarheid van Icardi, want de trainer van PSG moet het tegen Leipzig nog altijd stellen zonder Neymar. "De prioriteit is de gezondheid van de spelers", aldus de coach op de persconferentie. "Neymar heeft een klein probleem. We hopen dat het een kwestie van dagen zal zijn om hem fit te krijgen. Op de training bleek dat hij vanavond niet kan spelen." Ook Leandro Paredes is vanwege een spierblessure niet inzetbaar, terwijl Ángel Di María geschorst is. De wedstrijd begint dinsdag om 21.00 uur in het Parc des Princes.