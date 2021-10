Tadic legt uit waarom het hem niet uitmaakt dat Haaland erbij is tegen Ajax

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 13:00 • Laatste update: 13:03

Dusan Tadic kijkt ernaar uit om het dinsdagavond in de derde groepswedstrijd van de Champions League op te nemen tegen Borussia Dortmund, en in het bijzonder tegen Erling Braut Haaland. De aanvoerder van Ajax ziet het net als zijn trainer Erik ten Hag niet als een nadeel dat de sterspeler op tijd hersteld is voor de kraker.

Haaland maakte afgelopen zondag indruk tijdens zijn rentree na een slepende dijbeenblessure door tegen FSV Mainz 05 (3-1) twee keer trefzeker te zijn. Tadic is niet ongelukkig dat de Noor net op tijd terug is. “Hij is een geweldige speler”, zegt de Ajax-aanvoerder op de officiële website van de club. “Ik zag dat hij speelde dit weekend. Maar dat maakt niet uit, je wil altijd tegen de beste spelers uitkomen. Als we ze verslaan, hebben ze niet het excuus dat ze hun beste speler niet hadden.” Maandag zei Ten Hag al op de persconferentie dat Ajax zich niet alleen richt op Haaland, maar op heel Dortmund. "Het is een belediging voor die andere spelers hoe jij, hoe jullie over Haaland spreken", zei de coach van Ajax tegen de journalisten.

Met zes punten uit twee duels staat Ajax er goed voor in Groep C van de Champions League. “De eerste wedstrijd was geweldig met die 1-5-overwinning bij Sporting met de uitfans”, zegt Tadic. Vervolgens werd er met 2-0 in eigen huis gewonnen van Besiktas. “Iedereen was opgewonden", herinnert Tadic zich. "Ik zei tegen de spelers dat een Champions League-wedstrijd anders is dan thuis spelen in de Eredivisie. Dat zagen ze ook en vonden het fantastisch. Ik denk dat iedereen het naar zijn zin had: de mensen in het stadion, wij.”

Ajax strijdt dinsdagavond met BVB om de koppositie in de groep. Tadic verwacht dat de Duitsers onder de indruk zullen zijn van de sfeer in het stadion. “De sfeer zal wel wat met de tegenstander doen. Ze zullen het idee hebben dat iedereen tegen ze is én dat ze tegen twaalf man spelen.” De aanvaller kijkt er bovendien naar uit om zich te meten met een Europese topploeg. “We hebben er zin in. Het is een mooie wedstrijd, een mooie tegenstander. Het zal leuk zijn om naar te kijken. Dortmund heeft een goed team, is goed in de omschakeling en heeft goede spelers.” De wedstrijd tussen Ajax en Dortmund vangt dinsdagavond om 21:00 uur aan in de Johan Cruijff ArenA.