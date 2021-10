Mohamed Mallahi liet Ajax en PSV schieten voor een doorbraak in zijn stad

Donderdag, 21 oktober 2021

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Mohamed Mallahi, voor wie na meer dan honderd wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie een doorbraak in de hoofdmacht van FC Utrecht lonkt.

Door Chris Meijer

Iedere dag krijgt Mohamed Mallahi (21) een klein geheugensteuntje als hij het trainingsveld op stapt. Vanaf Sportcomplex Zoudenbalch zie je aan de andere kant van de Kromme Rijn, tussen de bomen door Stadion Galgenwaard liggen. Vanaf het moment dat hij op de pleintjes van Kanaleneiland en Transwijk voetbalde vormde het stadion in zijn stad een stip aan de horizon. Ooit zou de geboren en getogen Utrechter daar zijn kunsten vertonen. Met dat enigszins in het achterhoofd verkoos Mallahi enkele jaren geleden een langer verblijf bij FC Utrecht boven geïnteresseerde clubs als Chelsea, Leeds United, PSV en Ajax. “Ik heb dat niet gedaan, omdat ik graag wilde doorbreken in Nederland en niet te snel naar het buitenland wilde gaan. FC Utrecht leek me de perfecte optie, om dan uiteindelijk straks alsnog naar het buitenland te gaan.”

“Mijn band met FC Utrecht en de stad speelde ook een rol om niet naar die clubs te gaan. Er was vertrouwen, ze kwamen met een goed plan en hebben me daarmee overtuigd. Het is niet makkelijk om zo’n beslissing te nemen, je hebt zeker adviezen nodig van mensen om je heen”, verklaart Mallahi. Hij kwam op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van FC Utrecht terecht, nadat hij werd weggehaald bij de amateurs van Elinkwijk. Hij ontpopte zich tot een van de grootste talenten van FC Utrecht en speelde in de Onder-16, Onder-17, Onder-18 en Onder-19 van Oranje. “De ervaringen bij Oranje zijn iets heel moois geweest in mijn carrière, wat ik waarschijnlijk niet zo snel nog een keer zal meemaken. De jeugdelftallen zijn toch wat anders dan het grote Oranje. Wij hadden zeker geen slechte lichting, de meeste spelers spelen nu ook in de Eredivisie of op het hoogste niveau in het buitenland.”

Bij Oranje speelde Mallahi samen met onder meer Orkun Kökçü, Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Lutsharel Geertruida, Mohamed Ihattaren, Myron Boadu en Sven Botman. Spelers die in de afgelopen jaren al hun doorbraak beleefden in de Eredivisie. Mallahi moet in dat opzicht meer geduld betrachten. Hij stroomde al op zeventienjarige leeftijd door naar Jong FC Utrecht, maar een echte kans bleef daarna nog even uit. “Als jonge jongen kijk je natuurlijk wel naar je voormalig ploeggenoten van Oranje die al wel doorbreken. Dan denk je misschien: ik ben net zo goed, of misschien beter. Dat is een beetje frustrerend op dat moment, je moet dan geduld hebben. Het gaat voor je gevoel te langzaam en dat is niet altijd even makkelijk geweest. Maar ik heb me herpakt en de lijn doorgezet, al ging dat met pieken en dalen. Dat heeft me gemaakt tot de persoon en de speler die ik nu ben. Ook dat is een ontwikkeling geweest.”

Mallahi in de achtervolging bij Tyrell Malacia tijdens het duel tussen Feyenoord Onder-19 en FC Utrecht Onder-19 in 2017.

Nu lijkt het moment te zijn aangebroken dat de deur naar het eerste elftal voor Mallahi langzaam open gaat. Trainer René Hake - met wie hij bij Jong FC Utrecht al samenwerkte - haalde de vleugelaanvaller vorig seizoen al een aantal keer bij de wedstrijdselectie en liet hem een maand geleden tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (5-1 zege) debuteren in de hoofdmacht, door hem twaalf minuten voor het einde als invaller in het veld te brengen. “Stiekem dacht ik wel dat mijn debuut eraan zat te komen. De trainer heeft achteraf ook aangegeven dat ik het zelf had afgedwongen met mijn goede spel. Het was een heel mooi moment”, glundert Mallahi. “Vooral als jongen van de club en de stad, die al heel lang bij FC Utrecht rondloopt. Het is toch een extraatje als je een jongen van de stad bent. Dit is eigenlijk mijn tweede huis: ik ken iedereen en iedereen kent mij. Ik ken eigenlijk niks anders dan FC Utrecht. Als jonge jongen dacht je altijd na over je debuut, hoe dat eruit zou zien. In dat opzicht is er wel een droom uitgekomen.”

“Voor mijn gevoel is dit een beetje het jaar van mijn doorbraak. Dat moet ook wel”, vervolgt Mallahi. Hij heeft inmiddels al 106 wedstrijden voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan. “Ik heb bijna alles gezien in de Keuken Kampioen Divisie. Ik ben wel toe aan de volgende stap, ik wil heel graag in de Eredivisie spelen. De Keuken Kampioen Divisie is een heel goed podium om ervaring op te doen en jezelf door te ontwikkelen. Dat heeft me zeker heel veel voordelen gegeven, die ik in mijn rugzak heb zitten. Ik ben klaargestoomd om Eredivisie te spelen, ik ben meer volwassen geworden. Het draait om de details, er wordt fysiek meer van je gevraagd en je moet veel efficiënter omspringen met de momenten die je krijgt. Het is echt mannenvoetbal, je moet heel volwassen spelen.”

Mallahi speelde voorlopig 106 wedstrijden namens Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 10 assists.

Als een van de oudste spelers in de selectie van Jong FC Utrecht heeft Mallahi dit seizoen een iets andere rol. “Ik ben meer een leider, ik probeer de jonge jongens te helpen en mee te nemen in het niveau van de Keuken Kampioen Divisie. De trainer (Darije Kalezic, red.) geeft me ook de gelegenheid om die rol aan te nemen. Er wordt verwacht dat ik dat in principe doe, het is ook een uitdaging”, legt hij uit. Mallahi is dit seizoen tot dusver een van de opvallende spelers bij Jong FC Utrecht, al drukt hij dat nog niet uit in zijn aantal doelpunten (één) en assists (één). “Tijdens de voorbereiding heb ik volledig met het eerste meegetraind. Voor mijn gevoel heb ik een goede indruk achtergelaten, mijn rendement was vrij goed. Dat heb ik doorgetrokken in de competitie. Ik heb prima eerste wedstrijden van het seizoen gespeeld en ben opvallend geweest. Qua doelpunten en assists wil ik iets meer bijdragen, maar dat gaat zeker komen. Ik moet nog soms nog beter de rust bewaren voor de goal.”

“Nu is de tijd rijp om echt stappen te maken, dat merk ik ook in mijn spel en de wedstrijden. De trainers geven me heel veel vertrouwen en waardering. Ik leg geen druk op mezelf, maar ik wil graag doorstromen naar het eerste elftal. Ik heb daar wel vertrouwen in en ben op de goede weg”, benadrukt Mallahi. Het is in meerdere opzichten voor hem het seizoen van de waarheid, daar aan het einde van de voetbaljaargang zijn contract afloopt. Hij haalt zijn schouders op. “Ik denk niet heel veel aan mijn toekomst. Het is een kwestie van doorgaan waar ik mee bezig ben, de lijn doortrekken, belangrijk zijn en zoveel mogelijk minuten maken bij het eerste. Dat is mijn doel, de rest komt dan vanzelf wel.”

Naam: Mohamed Mallahi

Geboortedatum: 13 februari 2000

Club: (Jong) FC Utrecht

Positie: vleugelaanvaller

Sterke punten: techniek, snelheid, flair