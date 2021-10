Malen heeft twijfels over fitheid niet weggenomen: ‘Ik begrijp het niet’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 12:00 • Laatste update: 12:14

De fitheid van Donyell Malen blijft de gemoederen bezighouden. De spits kon bij Oranje volgens voormalig bondscoach Frank de Boer op het EK geen volledige wedstrijd spelen en wordt bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund ook steevast vroegtijdig gewisseld. Andries Jonker, die met Malen werkte in de jeugd van Arsenal, begrijpt niet waarom De Boer en eerder ook PSV-trainer Roger Schmidt twijfels hadden over de inhoud van de aanvaller.

Malen besloot in 2015 de jeugdopleiding van Ajax te verlaten en te kiezen voor een avontuur bij Arsenal. De stap naar the Gunners bleek achteraf te groot te zijn. Via PSV kwam de inmiddels 22-jarige aanvaller alsnog in de Europese top terecht en ook bij het Nederlands elftal is de aanvaller inmiddels een vaste waarde, al bestaan er nog steeds twijfels over zijn inhoud. De Boer wisselde hem op het afgelopen EK in de verloren achtste finalewedstrijd tegen Tsjechië (0-2) al na een klein uur. “Wij weten dat Donyell een fantastische speler is en dat de koek na zestig à zeventig minuten wel op is”, zo verklaarde De Boer na afloop.

Uit cijfers van statistiekenbureau Opta blijkt dat Malen van de 55 doelpunten die hij heeft gemaakt, 27 keer na de 61ste minuut trefzeker was. Voor Jonker, voormalig hoofd jeugdopleiding van Arsenal, komt de uitspraak van De Boer echter niet als een verrassing. “De Boer was natuurlijk niet de enige", zegt de huidig trainer van Telstar tegenover de NOS. "Schmidt heeft ook weleens iets soortgelijks gezegd over Malen. Dat vond ik wel heel vreemd. Ik dacht misschien is er iets aan de hand met hem. Maar toen Malen zelf zei dat hij het niet begreep snapte ik het ook niet meer. Waarom zijn er twee trainers die dat beweren dat hij het niet vol kan houden? Hij is 21 jaar en topfit. Als er geen fysiek ongemak is dan begrijp ik daar niets van.”

Bij Borussia Dortmund veroverde Malen na enkele weken een basisplaats in de ploeg van trainer Marco Rose, al scoorde hij tot nog toe slechts één keer, eind september in het Champions League-duel met Sporting Portugal (1-0). Malen speelde bij zijn nieuwe club nog geen wedstrijd uit. Jonker ziet de zestienvoudig international van Oranje ondanks een stroeve start uiteindelijk in Duitsland slagen. “Vergis je niet, Dortmund is echt een grote club. Ik vind het ontzettend knap dat hij überhaupt aan spelen toekomt daar”, aldus Jonker. Dinsdagavond gaat Malen met Dortmund in de Champions League op bezoek bij Ajax. “Ik kijk vanavond als hij in de Johan Cruijff Arena speelt ook met trots naar hem", zegt Jonker. "Dat hij de omslag heeft gemaakt en nu in de top van Europa speelt vind ik echt formidabel. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan. Een voorbeeld voor de jeugd."