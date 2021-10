‘Barcelona zet supermachten buitenspel met belangrijk principeakkoord’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 11:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:30

Barcelona staat op het punt om het contract van Ansu Fati langdurig te verlengen, zo meldt Mundo Deportivo. Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van de achttienjarige aanvaller, heeft een principeakkoord bereikt met de club over een nieuwe verbintenis tot medio 2027. Daarmee slaat Barça een enorme slag, omdat Fati op de radar staat bij vrijwel alle Europese grootmachten.

Het huidige contract van Fati loopt na dit seizoen af. Barcelona heeft de eenzijdige optie om die verbintenis met twee seizoenen te verlengen, maar wilde daar uit tactisch oogpunt geen gebruik van maken. Er is de club alles aan gelegen om zijn supertalent tevreden te stellen en daarom werd afgelopen tijd onderhandeld over een verbeterd contract. Afgelopen zomer kreeg Fati ook al het rugnummer 10, dat door Lionel Messi was achtergelaten, als blijk van waardering.

Hoewel Fati volgens Mundo Deportivo de clubs voor het uitzoeken had, kiest de viervoudig Spaans international bewust voor een langer verblijf bij Barcelona. Fati is pas net terug van een zware knieblessure, die hem bijna een jaar aan de kant hield. De vleugelspits maakte afgelopen zondag indruk door tegen Valencia (3-1 winst) een fraai doelpunt te maken. Barcelona bereikte vorige week ook al een akkoord met Pedri, een van de andere rijzende sterren van de club, over een nieuw contract tot medio 2026.

Fati werd door Barcelona op tienjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding. De aanvaller brak in 2019 op zestienjarige leeftijd door in het eerste elftal en maakte vanaf het eerste moment indruk. Fati werd zowel de jongste doelpuntenmaker als basisdebutant ooit voor Barcelona in de competitie. Ook heeft hij het record van jongste doelpuntenmaker in de Champions League in handen. Fati staat inmiddels op 47 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij 15 goals en 5 assists liet aantekenen.