Bartomeu wilde andere ster naar Barcelona halen dan Dembélé

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 10:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:41

Barcelona was in de zomer van 2017 dicht bij de komst van Kylian Mbappé, zo stelt Josep Maria Bartomeu. De voorganger van Joan Laporta als president van Barcelona legt op de Spaanse televisie uit dat Mbappé eigenlijk de beoogde opvolger was van Neymar, maar uiteindelijk kwam Ousmane Dembélé. "De handtekening van Mbappé lag op tafel, maar de andere mensen die erover gingen gaven de voorkeur aan Dembélé", aldus Bartomeu op TV3.

Barça werd in de zomer van 2017 plotseling geconfronteerd met het vertrek van Neymar, nadat Paris Saint-Germain had besloten om zijn ontsnappingsclausule op tafel te leggen. Mbappé maakte op dat moment indruk bij AS Monaco, terwijl Dembélé de rijzende ster van Borussia Dortmund was. "Op het moment dat zo'n speler vertrekt hebben de president, de technisch directeur en de trainer altijd twijfels over de vervanger. Zij geloofden dat Dembélé beter in het elftal zou passen dan Mbappé, omdat ze een speler wilden die het veld open kan breken." De komst van Dembélé, die volgens Bartomeu voor 130 miljoen euro plus 25 miljoen euro aan variabelen kwam, pakte mede door veelvuldig blessureleed slecht uit voor Barcelona.

Bartomeu geeft toe dat zijn aankoopbeleid bij Barcelona niet altijd even goed was. "Sommige van de spelers die we hebben gehaald, hebben niet aan de verwachtingen voldaan. Maar dat gebeurt overal in het voetbal. Philippe Coutinho kwam (in januari 2018, red.) door het vertrek van Andrés Iniesta. Hij was de beste speler in Engeland en de prijs waard. Dembélé kwam dus als vervanger van Neymar. Toen we deze spelers haalden, werd dat door iedereen toegejuicht."

In 2019 gaf Bartomeu zijn goedkeuring aan de komst van Antoine Griezmann, die voor 120 miljoen euro overkwam. Ook de komst van de Fransman pakte niet geweldig uit en inmiddels is hij terug verhuurd aan Atlético Madrid. "De technische mensen eisten Griezmann, niet ik", aldus de voormalig president. "Ze drongen erop aan om hem te kopen. Ze zagen hem als een cruciale teamspeler, ook vanwege de blessuregevoeligheid van Luis Suárez. Hij was een ander type spits, een wereldster en een teamspeler."

Ook het vertrek van Lionel Messi komt ter sprake. De superster wilde vorig jaar onder het bewind van Bartomeu weg bij Barcelona, maar werd tegen zijn wil bij de club gehouden. Afgelopen zomer wilde Messi juist bijtekenen, maar bleek Barça vanwege de grote financiële problemen niet in staat om zijn contract te verlengen. "Zijn vertrek is een probleem", aldus Bartomeu. "Wij zijn een kopende club en geen verkopende. Ik heb in de zomer van 2020 hard geknokt gevochten om hem te behouden. En nu hij wilde blijven, moest hij gaan. Ik kon niet toestaan dat Messi naar een Champions League-rivaal ging. Het is duidelijk dat hij verreweg de best betaalde speler ter wereld was. In juli 2020 bereikte ik een akkoord met Messi om twee jaar te verlengen, maar dat liep alsnog stuk. We zullen Messi moeten vragen waarom."