Noa Lang: ‘Het begon bij Ajax, toen dacht ik: wat denken jullie nou?’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 08:51

Noa Lang merkt dat hij momenteel de vruchten plukt van de samenwerking met een psycholoog, zo vertelt hij in het programma Tiki Taka Touzani. De vleugelaanvaller van Club Brugge is ervan overtuigd dat hij de absolute wereldtop kan halen, maar weet wel dat hij daarvoor ‘zijn hoofd erbij moet houden’. Lang stelt dat het in dat opzicht momenteel goed gaat met hem.

“Ik ben een jongen die altijd zichzelf is en niet meegaat met de rest. What you see is what you get. Ik ben iemand die altijd zichzelf is, het maakt niet uit waar of wanneer. Ik zal me niet aanpassen aan andere mensen”, zo omschrijft Lang zichzelf. De aanvaller die vorige week debuteerde in het Nederlands elftal krijgt vervolgens de vraag hoe goed hij gaat worden.

“De absolute wereldtop. Daar zal ik niet omheen draaien. Ik kan de wereldtop aan”, antwoordt Lang. “Het zit allemaal in mijn hoofd. Als ik mijn hoofd erbij houd, weet ik dat ik het ga halen. Het zit nu goed, ik denk dat ik dat ook uitstraal op het veld. Ik heb plezier in wat ik doen, in het spelletje. Ik geniet van elk moment, dat is ook weleens anders geweest natuurlijk. Ik denk dat ik in mijn hoofd stappen heb gemaakt. En nog moet maken, maar stap voor stap kom ik er.”

“Ik heb nu een psycholoog met wie ik praat en aan de slag ga”, gaat Lang verder. “Ik heb dat nodig. Ik heb best wel wat meegemaakt. Het begon bij Ajax. Toen dacht ik: wat denken jullie nou, met een psycholoog praten? Het is niet zo dat ik elke dag met diegene praat, maar gewoon wanneer ik er behoefte aan heb. Ik kan het iedereen aanraden. De voetbalwereld is eigenlijk een vieze wereld, met veel neppe dingen. Iedereen wil wat van je, het brengt veel druk met zich mee. Zie daar maar eens mee om te gaan."