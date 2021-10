Vermoedelijke opstelling Ajax: Erik ten Hag heeft keuze al gemaakt

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 08:08 • Yanick Vos • Laatste update: 08:21

Ajax kan vanavond een grote stap zetten in de richting van overwintering in de Champions League. De koploper van Groep C moet dan wel een goed resultaat boeken tegen Borussia Dortmund (21.00 uur), volgens Erik ten Hag de absolute favoriet in de poule. De selectie van Ajax is bijna compleet en dus heeft de trainer wat te kiezen. Het is de grote vraag of Davy Klaassen of Steven Berghuis het vertrouwen krijgt als aanvallende middenvelder. Ten Hag was er maandag al uit: “We hebben de keuze gemaakt, jullie gaan het morgen zien.”

Na overtuigende overwinningen op Sporting Portugal (1-5) en Besiktas (2-0) gaat Ajax met zes punten en een doelsaldo van plus zes aan kop in de poule. Ook Borussia Dortmund won de eerste twee groepsduels en volgt op de tweede plaats met een doelsaldo van plus twee. Sporting en Besiktas, die nog geen punt verzamelden, nemen het vanavond om 18.45 uur al tegen elkaar op. Mochten de nummers drie en vier van de poule gelijkspelen, dan kan hetzelfde resultaat gunstig zijn in Amsterdam met oog op kwalificatie voor de volgende ronde. Ten Hag erkende maandag op de persconferentie dat er met een schuin oog gekeken wordt naar het duel in Istanbul. Vooraf zal de uitslag echter geen invloed hebben op het strijdplan van Ajax. Tijdens de wedstrijd kan een eventueel gelijkspel bij het duel tussen Besiktas en Sporting wél van invloed zijn. “Dan zou dat wel een rol kunnen gaan spelen, ja, denk ik”, zei Ten Hag, die aangaf dat ‘het zou kunnen’ dat Ajax dan ook tevreden zou zijn met een punt tegen Dortmund. Toch zullen de Amsterdammers vanavond de drie punten in eigen uitverkochte huis willen houden. “Omdat het onze filosofie is dat we elke wedstrijd willen winnen. Zo zullen we elk duel ook starten. We treden onze tegenstander met open vizier tegemoet.”

Haaland en Dortmund klaar voor Ajax | Dortmund - Mainz | Highlights

Er was in aanloop naar de ontmoeting van vanavond veel te doen om Erling Braut Haaland. De Noorse topspits van Dortmund stond de afgelopen weken geblesseerd aan de kant en het was lang onzeker of hij inzetbaar zou zijn in de Johan Cruijff ArenA. Afgelopen zaterdag kreeg Ajax antwoord, toen de aanvaller in de basis verscheen voor het duel met FSV Mainz 05 (3-1 winst). Hij luisterde zijn rentree op met twee doelpunten. Ajax-talent Jurriën Timber kan zich samen met zijn collega achterin Lisandro Martínez opmaken voor duels met een van de beste spitsen ter wereld. “Ik ben ready, ook voor het fenomeen”, zei Timber, die maandag naast Ten Hag zat tijdens het persmoment. “Ik hoef niet uit te leggen hoe goed Haaland is. Hij is een wereldspits. We hebben het erover gehad hoe we hem slim kunnen verdedigen. Daar heb ik het ook met de trainer over gehad, maar dat bespreken we ook wanneer ik tegen andere spitsen speel.”

Ten Hag benadrukte maandag dat Borussia Dortmund, de huidige nummer twee van de Bundesliga, meer is dan alleen Haaland. "We spelen niet tegen Haaland, we spelen tegen Borussia Dortmund", maakte Ten Hag duidelijk. Hij leek dan ook niet blij met de vragen van Joep Schreuder, die de persconferentie begon door Timber te vragen of Ajax klaar is voor 'het fenomeen', waarna hij Ten Hag vroeg of Haaland is af te stoppen. "Het is een belediging voor die andere spelers hoe jij, hoe jullie over Haaland spreken. Dortmund is een uitstekend team met een heel goede spits. Er is niet één speler bij ons die hem specifiek gaat afstoppen. We moeten hem als team afstoppen. Zo gaan wij hem benaderen. Zo gaan wij tegen Dortmund spelen." Ten Hag gaf desgevraagd aan dat hij Dortmund een favorietenrol toedicht in de poule. "Ik heb na de loting al gezegd dat Dortmund favoriet is in deze groep. Wij moeten als Nederland onze positie kennen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat geen enkele ploeg in Europa graag tegen Ajax speelt."

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Ajax ontbreekt André Onana nog altijd vanwege een schorsing en zit het seizoen van Maarten Stekelenburg erop. Sean Klaiber is herstellende van een zware knieblessure en is er ook niet bij. Dortmund-trainer Marco Rose heeft meer blessuregevallen in zijn selectie. Youssoufa Moukoko, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna en Raphaël Guerrero en zijn er door blessures niet bij. Rose heeft bevestigd dat de van een blessure herstelde Dan-Axel Zagadou terugkeert in de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstellingen

Remko Pasveer keept vanavond mogelijk zijn laatste thuiswedstrijd in de Champions League dit seizoen. De schorsing van Onana zit er op 4 november namelijk op, een dag na Borussia Dortmund – Ajax. Op de vraag of Onana na zijn schorsing weer terugkeert onder de lat is vooralsnog onduidelijk. Ten Hag wilde maandag tijdens het persmoment niet ingaan op de situatie van Onana, die zijn aflopende contract niet heeft verlengd en na dit seizoen transfervrij lijkt te gaan vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

De achterhoede zal vanavond naar verwachting bestaan uit Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Daley Blind. Perr Schuurs keert zodoende weer terug op de bank. De centrumverdediger stond afgelopen zaterdag in Friesland tegen sc Heerenveen (0-2) nog in de basis en kreeg na afloop veel complimenten vanwege zijn optreden. Hij kreeg echter de kans omdat Martínez pas laat terugkeerde van zijn interlandverplichtingen met Argentinië. Schuurs zal moeten hopen op een invalbeurt.

De vermoedelijke Ajax-opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

Ook Edson Álvarez ontbrak zaterdag bij Ajax. Net als Antony (Brazilië) en Nicolás Tagliafico (Argentinië) was hij niet op tijd terug vanuit Zuid-Amerika voor het duel met Heerenveen. Ten Hag verklapte maandag al dat de Mexicaan terugkeert in de basis. Hij zal komen te spelen op een middenveld met Ryan Gravenberch en naar verwachting Klaassen. Volgens de verwachting van het Algemeen Dagblad moet Berghuis op die positie plaatsmaken voor zijn collega. Ten Hag wilde niets prijsgeven: “Er zijn altijd meerdere factoren die een rol spelen in de keuzes. De vorm, de tegenstander, het moment.”

De verwachting van de krant is dat Berghuis vanavond op de bank zit. Op de rechtsbuitenpositie kan de trainer namelijk niet om Antony heen. De aanvaller steekt in een uitstekende vorm en mag zich sinds deze maand Braziliaans international noemen. Hij moet Sébastien Haller in stelling moeten brengen, terwijl aanvoerder Dusan Tadic waarschijnlijk vanaf links zal starten. Met David Neres, Mohammed Daramy, Mohammed Kudus en Berghuis heeft Ten Hag in aanvallend opzicht diverse opties achter de hand. Ten opzichte van het duel van afgelopen zaterdag voert Ten Hag dus drie wijzigingen door: Schuurs, Kudus en Berghuis verliezen hun basisplaats ten faveure van Martínez, Álvarez en Antony.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Bellingham, Witsel, Brandt; Reus; Haaland, Malen.