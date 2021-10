‘Mino Raiola vangt ondanks goede relatie bot met verzoek van Xavi Simons’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 07:49

Xavi Simons wil graag terugkeren bij Barcelona, zo weet Adrián Sánchez te melden in het YouTube-programma Más Que Pelotas. De journalist - verbonden aan de Catalaanse televisiezender 8tv - beweert dat de achttienjarige middenvelder van Paris Saint-Germain dit verzoek aan zijn zaakwaarnemer Mino Raiola gedaan heeft. Raiola heeft zich vervolgens tevergeefs bij Barcelona gemeld.

Simons speelde tussen 2010 en 2019 in de jeugdopleiding van Barcelona, tot PSG hem weghaalde uit Catalonië. Over het algemeen speelt de jeugdinternational van Oranje bij les Parisiens zijn wedstrijden in de Onder-19, al maakt hij ook geregeld zijn opwachting op het trainingsveld bij de hoofdmacht. Simons zou echter nu te weinig perspectief zien om op termijn door te breken in het eerste elftal van PSG.

Vorig seizoen behoorde Simons verschillende keren tot de wedstrijdselectie en kwam hij tot twee officiële wedstrijden, als invaller tegen Caen in de Coupe de France en tegen Strasbourg in de Ligue 1. Tijdens dit seizoen zat Simons echter nog geen enkele keer op de bank en trainer Mauricio Pochettino zou voornamelijk een ander type middenvelder prefereren. Na de komst van Georginio Wijnaldum is het middenveld van PSG tijdens de afgelopen transferwindow alleen maar voller geraakt.

Mede daardoor zou Simons zijn zinnen hebben gezet op een terugkeer bij Barcelona. Hij ziet dat onder meer Gavi, Ansu Fati, Nico González en Óscar Mingueza onder Ronald Koeman zijn doorgestroomd vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal. Sánchez claimt dat Simons ervan droomt om bij Barcelona minuten te maken in de hoofdmacht. Simons heeft het verzoek om terug te keren neergelegd bij Raiola en zijn zaakwaarnemer heeft vervolgens de mogelijkheden onderzocht.

Ondanks dat Raiola een uitstekende verstandhouding met Barcelona-president Joan Laporta onderhoudt, is het bestuur van de Catalanen niet overtuigd geraakt. Men is in Barcelona niet vergeten dat Simons twee jaar geleden een overstap naar PSG verkoos boven een langer verblijf in Spanje. Bovendien ziet men Simons door de aanwezigheid van Nico González, Gavi en Pedri niet direct als een versterking voor het eerste elftal van Barcelona.