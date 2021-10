‘Op den duur verstomt die kritiek bij Ajax en dan wordt er reëler naar gekeken’

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 07:14

Sander Boschker heeft het in gesprek met De Telegraaf opgenomen voor Remko Pasveer. De afgelopen weken klonk er meer dan eens kritiek op de 37-jarige doelman, die afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van Vitesse. Volgens Boschker wordt iedere nieuwe keeper van Ajax aanvankelijk niet goed genoeg bevonden.

Boschker speelde zijn hele carrière voor FC Twente, met uitzondering van het seizoen 2003/04 dat hij doorbracht bij Ajax. De huidige keeperstrainer van FC Twente fungeerde als derde doelman achter Bogdan Lobont en Maarten Stekelenburg, speelde uiteindelijk geen enkele officiële wedstrijd en liet zijn contract na één jaar ontbinden, waarna hij terugkeerde naar Enschede.

“Ik ken Remko al zo lang. Hij zat achttien jaar geleden als tweede keeper achter mij bij FC Twente en heeft toen zijn debuut gemaakt, doordat ik aan mijn schouder geblesseerd raakte. Ik ben ervan overtuigd dat hij sterk uit deze situatie gaat komen”, geeft Boschker te kennen. Door de blessure van Maarten Stekelenburg is Pasveer voorlopig de eerste doelman bij Ajax, ook omdat André Onana nog altijd een dopingschorsing uitzit en voorlopig nog altijd in het bezit is van een aflopend contract.

“Vorig jaar bij Vitesse keepte hij goed en dan zou hij er nu ineens niks meer van kunnen? Het is zo dat elke keeper die bij Ajax komt in eerste instantie niet goed genoeg wordt bevonden. Op den duur verstomt die kritiek en dan wordt er reëler naar gekeken. Ik verwacht dat het bij Remko ook zo zal gaan”, benadrukt Boschker. Pasveer stond voorlopig in negen wedstrijden van Ajax onder de lat.