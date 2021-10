Veronica Inside kraakt ‘uitvinderstaal’ van Ten Hag: ‘Je weet niet wat je zegt’

Maandag, 18 oktober 2021

Johan Derksen en René van der Gijp maken in Veronica Inside gehakt van een aantal uitspraken van Erik ten Hag. De trainer van Ajax wilde in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Borussia Dortmund niet te veel focus leggen op diens sterspeler Erling Braut Haaland. "De trainer van Ajax zei dat hij hoopte dat Haaland erbij is, omdat ze de strijd willen aangaan met de beste spelers", parafraseert Derksen.

"Dan denk ik: je weet niet wat je zegt. Borussia Dortmund en Noorwegen zijn twee keer zo sterk met Haaland", aldus Derksen, die bijval krijgt van Van der Gijp. "Dat is uitvinderstaal", zegt de voormalig rechtsbuiten. "Dat is iets anders willen zeggen dan de rest. 99,9 procent van de mensen zegt: ‘Laat die Haaland lekker geblesseerd zijn.' En hij zegt dat hij hem er liever bij heeft."

Op de persconferentie van maandag ging Ten Hag ook in op de uitdagingen die hij ondervindt met de belastbaarheid van zijn spelers. "Je hebt drie groepen", aldus de coach van Ajax. "Een groep internationals die alles spelen, dat is perfect. Maar die worden wel overbelast, in een hele korte periode moeten ze drie of vier interlands spelen. Dan heb je een groep internationals die niet alles spelen, zij worden onderbelast. Dat is vervelend. En dan heb je nog een kleine groep die achterblijft, die je ook niet goed kunt belasten, want we hebben geen weerstand op de training. We trainen met een kleine groep of met jongens die minder zijn."

Ook die uitleg gaat er bij Derksen niet in. "Je krijgt dan vervolgens weer een theorie van zo’n man dat hij zegt: 'Ja, het is moeilijk als ik spelers moet afstaan aan nationale elftallen.' Dat spelers onderbelast of overbelast worden, dat er met de spelers die zijn achtergebleven niet getraind kan worden. Dan denk ik: houd eens je mond met dat gezeur. Ze zijn trainer van Go Ahead Eagles en dan wil je naar een grote club. Je weet wat er bij een grote club gebeurt en dan gaat hij daar weer lopen zeuren..."

"Je weet dat wanneer je trainer van Ajax bent, tijdens de interlandperiode al je spelers weg zijn", vervolgt Derksen. "Ze zitten altijd te zeuren over overbelasting, maar dan is er maar één oplossing: de trainingen moeten minder hard, dan moet hij die jongens een dag laten relaxen. Maar nee, dat kan zijn ego ook weer niet aan. Want hij moet de hele dag staan schreeuwen tegen die gasten. Dan denk ik: ga weer bij Excelsior werken, dan heb je die problemen niet."