Ralf Seuntjens woedend op Bas Nijhuis: ‘Schande, het is één vieze streek!’

Maandag, 18 oktober 2021 om 23:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Ralf Seuntjens voelt zich zwaar bestolen door Bas Nijhuis. De spits van NAC Breda zag tegen FC Volendam (1-0 verlies) een ogenschijnlijk zuiver doelpunt afgekeurd worden en haalt genadeloos uit naar de arbiter. "Het is een schande, het gaat nergens over", aldus de woedende Seuntjens.

Seuntjens liet op ongeveer zes meter van het doel een hoge bal op zijn hoofd vallen, terwijl FC Volendam-doelman Filip Stankovic mistastte. Hoewel Seuntjens nauwelijks iets te verwijten leek, keurde Nijhuis de goal af. "Het gebeurde buiten de vijf meter, dan kun je het duel aangaan", vindt Seuntjens tegenover ESPN. "Ik spring niet eens. Ik doe eigenlijk niks. Ik sta, hij valt op mijn hoofd en hij valt binnen.

?? Ralf Seuntjens laat niets heel van arbiter Bas Nijhuis na zijn afgekeurde goal. "Het is een schande, het is één grote t*ringzooi"#volnac pic.twitter.com/IxoKXPSFPb — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2021

Volgens Seuntjens past het besluit ook niet in de manier van fluiten van Nijhuis. "Het is een schandalige beslissing. Hij laat alles doorgaan, ik zit overal onder de krassen. Daar fluit hij dan niet voor..." De routinier denkt dat Nijhuis zich liet leiden door zijn assistent-scheidsrechter. "Hij staat er hier veel beter voor, hij keurt hem goed. De grensrechter vlagt terwijl er zes man tussen staan."

Het had volgens Seuntjens geen zin om hem daarop aan te spreken. "Na de goal kun je hem niet meer aanspreken. Dan loopt hij weg. Dan is hij niet meer aanspreekbaar. Het slaat nergens op. Wat ik heb gezegd? Ik heb niks tegen hem gezegd, want hij loopt gewoon weg. Het is een schande, één grote teringzooi." Ook na afloop sprak Seuntjens de arbiter niet meer. "Wat ik na afloop doe? Je bedankt het publiek, en dan zitten ze al in de kleedkamer. Dus ja, je hebt er niks aan. Je kunt niks bediscussiëren, als je praat krijg je geel. Het is gewoon één vieze streek."

De reactie van Nijhuis

Nijhuis blijft na afloop bij zijn beslissing. "Seuntjens kijkt naar de doelman en brengt de doelman uit evenwicht. Ja, overtreding", aldus de scheidsrechter, die inderdaad overlegde met zijn assistent. "We hadden zeker wel contact met de assistent. Ik keek: is het een overtreding, ja of nee? Ik zag hem wel kijken richting de doelman. Ik neigde al naar een overtreding. Toen kwam de assistent eroverheen en die zei direct van: 'Voor mij ook overtreding.' Toen was het duidelijk."