Arsenal dankt Lacazette in slotseconden na arbitrale dwaling Dean

Maandag, 18 oktober 2021 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Arsenal heeft maandagavond op de valreep een punt behaald tegen Crystal Palace. De ploeg van Mikel Arteta gaf zijn voorsprong aanvankelijk weg, nadat Arsenal-aanvaller Bukayo Saka letterlijk de wedstrijd uit was geschopt door James McArthur, die slechts geel kreeg. Een laat doelpunt van invaller Alexandre Lacazette leverde the Gunners een gelijkspel op, waardoor Arsenal nu twaalfde staat. Crystal Palace blijft veertiende.

De openingsfase was voor Arsenal en in de achtste minuut leverde dat de eerste treffer op. Nicolas Pépé kwam van rechts naar binnen en probeerde de bal de verre hoek in te krullen. Doelman Vicente Guaita tikte de bal naar de zijkant, waar Aubameyang alert reageerde en de bal uit een lastige hoek intikte: 1-0. Palace werd naarmate de eerste helft vorderde sterker, zonder dat dat direct grote kansen opleverde. Arsenal verloor in de slotfase Saka, die hard werd geschopt door James McArthur. Scheidsrechter Mike Dean liet de middenvelder van Palace wegkomen met geel.

Gele kaart? ?? James McArthur haalt onbesuisd uit naar Bukayo Saka en komt weg met geel. Zeg het maar ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSCRY pic.twitter.com/xZRUoiH60i — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 18, 2021

In de rust bleek dat Saka vervangen moest worden door Albert Sambi Lokonga, waarna Arsenal zijn voorsprong snel uit handen gaf. In de vijftigste minuut verloor Thomas Partey de bal, waarna Christian Benteke in het strafschopgebied voorbij Gabriel dribbelde en de bal in de verre hoek schoot: 1-1. Aaron Ramsdale hield Arsenal vlak daarna op de been door een hard schot van André Ayew over zijn doel te tikken. Aan de overzijde kreeg Lacazette een grote kans na een handige steekbal van Aubameyang, maar Guaita reageerde met een uitstekende reflex op het schot van de spits van Arsenal.

Arsenal leek op dat moment beter in de wedstrijd te komen, toch was het Palace dat scoorde. Sambi Lokonga leed gevaarlijk balverlies op het middenveld, waarna de bezoekers een snelle counter inzetten. Odsonne Édouard kwam op de rand van het strafschopgebied in een een-tegen-een met Ben White, die niet ingreep. Édouard schoot de bal van vijftien meter via de onderkant van de lat binnen: 1-2. Kieran Tierney had in de slotfase de gelijkmaker op de schoen, maar de linksback van Arsenal raakte van dichtbij hard de lat. The Gunners wisten dankzij een slotoffensief nog een punt uit het vuur te slepen. Het schot van White kwam op de voeten bij Guaita, waarna Lacazette in de rebound profiteerde: 2-2.