Saka wordt ongenadig hard uit de wedstrijd geschopt: géén rood

Maandag, 18 oktober 2021 om 22:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Bukayo Saka is maandagavond in de rust uitgevallen van de wedstrijd tussen Arsenal en Crystal Palace. De twintigjarige aanvaller van the Gunners werd aan het eind van de eerste helft hard geschopt door James McArthur. Opmerkelijk genoeg gaf scheidsrechter Mike Dean slechts een gele kaart.

Bij een 1-0 stand kwam Arsenal naarmate de eerste helft vorderde onder druk te staan. McArthur wilde ogenschijnlijk een afvallende bal ineens uit de lucht pakken en op doel volleren. Tussen hem en de bal in stond echter Saka, die door McArthur vol op de kuit werd getrapt. In de herhaling is te zien dat de Schotse middenvelder geen enkel oog voor de bal had, maar Dean en de VAR lieten het bij een gele kaart.

Gele kaart? ?? James McArthur haalt onbesuisd uit naar Bukayo Saka en komt weg met geel. Zeg het maar ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSCRY pic.twitter.com/xZRUoiH60i — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 18, 2021

Saka schreeuwde het uit van de pijn en strompelde na een behandeling naar de zijlijn. In de rust werd besloten dat de Engels international niet meer zou terugkeren voor de tweede helft. Albert Sambi Lokonga kwam in het veld als vervanger.