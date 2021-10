Derksen laakt boycot: ‘Dommer dan deze mevrouw bestaan ze niet’

Maandag, 18 oktober 2021 om 22:03 • Jeroen van Poppel

Johan Derksen haalt maandagavond in Veronica Inside hard uit naar Sandrina Hadderingh. De hoofdredacteur van Omroep Gelderland heeft besloten geen verslaggevers meer te sturen naar voetbalwedstrijden, nadat zondag een journalist van de omroep werd aangevallen door een NEC-supporter. Derksen begrijpt helemaal niets van die beslissing.

Na afloop van de wedstrijd tussen NEC en Vitesse (0-1) braken buiten het Goffertstadion rellen uit. Daarbij werd een journalist van Omroep Gelderland aangereden door een boze fan op een scooter. "Het is heel bitter, maar we blijven vanaf nu weg bij voetbalwedstrijden", verklaarde Hadderingh maandag. "Het is onmogelijk om buiten het stadion verslag te doen van gebeurtenissen. We overwegen aangifte en doen zeker melding bij Persveilig."

Volgens Hadderingh is haar besluit niet alleen op het incident in Nijmegen gebaseerd. "Het lijkt of bedreigingen bij ons vak horen, maar dat is natuurlijk onzin. Onze mensen moeten veilig hun werk kunnen doen en dat kan vandaag de dag op veel plekken niet meer. We hebben nu al verschillende incidenten meegemaakt bij protesten en voetbalwedstrijden en we gaan onze mensen er niet langer aan blootstellen."

Derksen haalt in een reactie hard uit naar Hadderingh. "Die mevrouw koketteert met het feit dat ze dertig jaar in de journalistiek zit. Nou, ik vijftig jaar, maar dat wil niet zeggen dat ik geen domme dingen zeg. Maar dommer dan mevrouw Hadderingh bestaan ze niet. Er was namelijk een supporter met een capuchon op een scootertje over de voet van een journalist van Omroep Gelderland gereden. Ze heeft nu besloten dat ze haar journalisten en cameramensen daar niet meer heen stuurt, want ze kan niet instaan voor de veiligheid... Dan denk ik: Mevrouw Hadderingh, word eens wakker, trut dat je bent. Wat denk je van de actualiteitenrubrieken, die camerateams en verslaggevers naar alle oorlogsgebieden van de wereld sturen?

Derksen lijkt het incident te bagatelliseren. "Er is een NEC-supporter over de voet van een verslaggever gereden! Het is een schande, daar gaan we nooit meer filmen! Ook niet als er protestdemonstraties zijn, dan gaat ze ook niet meer filmen... Ik zou dan zeggen als Raad van Commissarissen: 'Mevrouw Hadderingh, ga jij eens een ander baantje zoeken, met je gewauwel.'"