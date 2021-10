Wereldgoal bezorgt Volendam koppositie; Ozan Kökçü beslist knotsgek duel

Maandag, 18 oktober 2021 om 21:55 • Chris Meijer

FC Volendam is de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won in eigen stadion dankzij een uiterst fraai doelpunt van Denso Kasius met 1-0 van NAC Breda en passeert Excelsior daardoor op de ranglijst. Tegelijkertijd won Roda JC Kerkrade met 1-2 op bezoek bij Jong FC Utrecht, eindigde het treffen tussen Jong AZ en Jong Ajax onbeslist (1-1) en bezorgde Ozan Kökçü Telstar een 2-3 overwinning in een knotsgek duel met Jong PSV.

FC Volendam - NAC Breda 1-0

FC Volendam had tegen het dit seizoen voorlopig teleurstellend presterende NAC voldoende aan een punt om de koppositie in ieder geval op doelsaldo over te nemen van Excelsior. Ondanks dat in de beginfase via onder meer Dion Malone en Danny Bakker de beste mogelijkheden wellicht voor NAC waren, kwam Volendam na een klein halfuur spelen op voorsprong. Een voorzet van Ibrahim El Kadiri viel achterin het strafschopgebied, waar Denso Kasius de bal vernietigend in de verre hoek tegen de touwen schoot.

Snel na rust leek NAC op gelijke hoogte te komen, toen Filip Stankovic mistastte en de bal via Ralf Seuntjens in het doel verdween. Scheidsrechter Bas Nijhuis constateerde echter een overtreding op de doelman van Volendam en zette een streep door het doelpunt. NAC maakte in het restant van de tweede helft aanspraak op de gelijkmaker, maar Volendam had het uiteindelijk grotendeels aan Stankovic te danken dat de minimale voorsprong op het scorebord bleef. De van Internazionale gehuurde sluitpost bracht redding op kansen van onder meer Kaj de Rooij, Odysseus Velanas en Vieiri Kotzebue.

Jong FC Utrecht - Roda JC Kerkrade 1-2

Roda beleefde op Sportpark Zoudenbalch een vliegende start, want al binnen vier minuten stond er een voorsprong op het scorebord. Patrick Pflücke ontsnapte aan de defensie van Jong Utrecht en stuurde doelman Fabian de Keijzer de verkeerde kant op. Met twintig minuten op de klok verdubbelden de Limburgers de marge: Pflücke fungeerde deze keer als aangever en bracht Xian Emmers in de gelegenheid om de 0-2 aan te tekenen. Terwijl de beste kansen daarna voor Roda waren, werd het na een uur spelen toch weer spannend in Utrecht toen een schot van Arthur Zagre via Guus Joppen achter doelman Rody de Boer verdween. Dichterbij kwam Jong Utrecht uiteindelijk niet meer, ondanks dat onder meer Eros Maddy nog een goede mogelijkheid kreeg.

Jong AZ - Jong Ajax 1-1

Jong Ajax is de afgelopen weken langzaam maar zeker beter gaan draaien en was in een groot deel van de eerste helft iets dreigender in Wijdewormer, maar kwam na 38 minuten spelen op achterstand. Na een snelle counter schoof Ernest Poku de bal voorbij Jong Ajax-doelman Charlie Setford: 1-0. Het duel kantelde twintig minuten voor tijd, toen Yusuf Barasi met een rode kaart van het veld gestuurd werd na een overtreding op Enric Llansana. Twee minuten later bracht Max de Waal Jong Ajax met zijn achtste doelpunt van het seizoen op gelijke hoogte. De slotfase leverde nog kansen voor beide ploegen - via Hakon Evjen en Llansana - op, maar een winnaar kwam er niet meer.

Jong PSV - Telstar 2-3

Al na dertien minuten spelen stond Telstar op De Herdgang op een 0-2 voorsprong. Na vier minuten spelen opende Glynor Plet de score, waarna Rashaan Fernandes snel daarna de Witte Leeuwen op een ruimere voorsprong zette. Fernandes had voor rust de score verder kunnen opvoeren, maar het was Jong PSV dat al vroeg in de tweede helft via een doelpunt van Mathias Kjölö terugkwam in de wedstrijd. De Eindhovense beloften pakten door, want zes minuten tekende Ismael Saibari voor de gelijkmaker. Ondanks dat Jong PSV vervolgens aanspraak maakte op de overwinning, vertrok Telstar uiteindelijk met drie punten uit Eindhoven. Ozan Kökçü bezorgde Telstar tien minuten voor het einde een 2-3 overwinning.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 11 7 3 1 14 24 2 Excelsior 11 7 1 3 10 22 3 De Graafschap 11 6 2 3 5 20 4 FC Emmen 11 6 1 4 7 19 5 Jong AZ 11 6 1 4 2 19 6 Roda JC Kerkrade 11 5 3 3 5 18 7 ADO Den Haag 11 7 2 2 10 17 8 FC Eindhoven 11 5 2 4 0 17 9 Jong Ajax 11 5 1 5 2 16 10 VVV-Venlo 11 5 1 5 -1 16 11 Jong FC Utrecht 11 4 3 4 3 15 12 Telstar 11 4 3 4 -7 15 13 MVV Maastricht 11 5 0 6 -14 15 14 Helmond Sport 11 4 1 6 -4 13 15 NAC Breda 11 3 3 5 -2 12 16 FC Den Bosch 11 4 0 7 -7 12 17 Jong PSV 11 3 2 6 -4 11 18 TOP Oss 11 3 1 7 -7 10 19 Almere City FC 11 2 3 6 -3 9 20 FC Dordrecht 11 1 3 7 -9 6