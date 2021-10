Derksen: ‘Als je hem voor de dug-out ziet, kom je van het lachen niet bij’

Maandag, 18 oktober 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor het interview dat Danny Buijs zondagmiddag gaf na afloop van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). De trainer van FC Groningen was hevig teleurgesteld in zijn elftal en liet dat voor de camera's van RTV Noord duidelijk blijken. "Ik vond dat echt alle schuld bij de spelers neerleggen, dan ben je niet zo'n flinke jongen", reageert Derksen in Veronica Inside.

Groningen kwam op Het Kasteel niet verder dan een gelijkspel. "Je speelt niet altijd goed, en als het bij een aantal jongens minder loopt, dat kan", zei Buijs na afloop. "En dan maak je wat fouten, dat kan ook. Waar ik me wel enorm aan heb gestoord, en dat is eigenlijk voor het eerst in drieënhalf jaar dat ik bij Groningen zit, is dat ik de tweede helft gewoon geen team op het veld heb zien staan, dat ten koste van alles zichzelf opoffert. Daar heb ik me echt aan kapot. geërgerd. Waar ik dat aan zag? Aan mensen die niet omschakelen, aan houdinkjes, aan gebaartjes, aan weerwoordjes. Het was stil in de kleedkamer, maar ik denk dat het goed was dat ze luisterden naar wat ik te zeggen had. Daar mogen ze vannacht heel goed over nadenken."

Derksen komt daar maandagavond op terug. "De trainer waar ik vreselijk aan geërgerd heb is die trainer van Groningen, die daar een toespraak geeft voor de tv dat hij zijn ziel en zaligheid erin steekt, en dat hij er niks van terugkrijgt", aldus de analist. "'En dat eis ik ook van mijn spelers'. Ik denk: ja, als jij je zo raar gedraagt altijd, misschien dat die spelers je helemaal niet meer serieus nemen'. Daar moet je nooit over klagen, dat spelers het niet oppikken. Want naar verloop van tijd brandt een trainer zich af bij zo'n groep, want dan kunnen ze dat riedeltje wel dromen."

Volgens Derksen zijn de teksten van Buijs vooral 'bla, bla, bla'. "Wat wil hij dan doen? Ze eruit gooien? Hij heeft een selectie van veertien man, hij kan er helemaal niemand uitgooien. Het zijn allemaal van die trainersverhalen. Een trainer die teleurgesteld is, en het is wel gemakkelijk om het bij de spelers neer te leggen." Derksen vindt sowieso dat Buijs zich anders zou moeten gedragen langs de lijn. "Als je een compilatie maakt van zijn escapades voor de dug-out, dan kom je van het lachen niet meer bij. Die spelers zien dat ook, natuurlijk. Dit is meestal het begin van het einde. Het is uit teleurstelling, ik begrijp het wel. Bij Sparta had hij gerekend op drie punten, en dat gaat dan niet. Sparta had het zelfs verdiend."