‘Ik ben blij dat Danjuma is opgeroepen, maar ik ben er zelf niet mee bezig’

Maandag, 18 oktober 2021 om 19:53 • Chris Meijer • Laatste update: 19:58

Pablo Rosario zegt momenteel niet bezig te zijn met een terugkeer bij het Nederlands elftal. De 24-jarige middenvelder speelde tot dusver één interland, in 2018 tegen België, en maakte daarna nog twee keer deel uit van de selectie zonder in actie te komen. Rosario vertelt in een interview met Nice Matin momenteel vooral bezig te zijn met OGC Nice, waar hij afgelopen zomer terechtkwam en tot dusver basisspeler is.

“Het voelt hier vanaf het eerste moment als een familie. Ik zat in hetzelfde hotel als Mario (Lemina, red.) en we hebben veel tijd samen doorgebracht. Hij heeft me enkele mooie plekken in de stad laten zien en me mijn weg helpen vinden op het trainingscomplex. Hij sprak ook Frans, dus dat maakte het makkelijker”, vertelt Rosario over zijn start in Nice, waar hij tot dusver negen officiële wedstrijden speelde. De middenvelder denkt dat het niveau in de Ligue 1 hoger ligt dan in de Eredivisie. “Zowel fysiek als technisch. Je moet in iedere wedstrijd honderd procent zijn en negentig minuten gefocust blijven.”

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik de Ligue 1 nog niet volgde. Maar sinds mijn komst, kijk ik zoveel mogelijk wedstrijden om de tegenstanders te observeren. Ik moet zeggen dat er veel talent rondloopt”, vervolgt Rosario. “Ik had van Nice al wat wedstrijden gezien en wat informatie opgezocht over de spelers. Dante kende ik bijvoorbeeld al. Daarna heb ik met Olivier Boscagli (verruilde Nice in 2019 voor PSV, red.) gesproken en hem gevraagd wat ik kon verwachten. We hebben na mijn transfer contact gehouden. Het was heel belangrijk om zo iemand in mijn omgeving te hebben tijdens de start van het nieuwe avontuur.”

Rosario liet PSV afgelopen zomer na vijf jaar achter zich. De middenvelder speelde voor Swift, Feyenoord, DWS, Ajax en Almere City voor hij in Eindhoven terechtkwam. Michel Kreek - voormalig verdediger van onder meer Ajax, Vitesse en Oranje en tegenwoordig assistent-trainer bij Jong Ajax - haalde hem in 2014 binnen bij Almere City. “Hij was mijn trainer geweest bij Ajax en we hadden een sterke band. Toen ik bij Ajax werd weggestuurd, kon ik het niet opbrengen om meteen een nieuwe club te zoeken. Michel was naar Almere City gegaan en mijn vader belde hem op de laatste dag van de transferwindow. De trainer wilde me eerst zien om mijn motivatie te beoordelen, om te begrijpen waarom ik tot de laatste dag had gewacht.”

“Ik had zonder Michel nooit zo snel een nieuwe club gevonden, daarom is hij als trainer en als mens een van de belangrijkste mensen in mijn leven”, zegt Rosario. Het vertrek bij Ajax op zeventienjarige leeftijd viel hem zwaar. “Het was de club van mijn stad, iedereen droomt ervan om voor Ajax te spelen. Het moeilijkste was dat ik de enige speler in mijn lichting was die werd weggestuurd. Misschien was het uiteindelijk ook wel goed voor me, omdat ik besefte dat ik moest investeren om succesvol te zijn. Als Ajax me niet had weggestuurd, had ik misschien nooit voor PSV of Nice gespeeld.”

“PSV heeft me de kans gegeven om mezelf te ontwikkelen en me te tonen aan de hele wereld. Ik kan alleen maar goede dingen over PSV zeggen, ik zal altijd dankbaar blijven voor de kans en de vier seizoenen die ik daar heb doorgebracht. Maar het was tijd om te vertrekken, om aan mijn persoonlijke vooruitgang te werken”, geeft Rosario te kennen. “Ik wilde een nieuwe competitie ontdekken om fysiek en technisch sterker te worden. Dat is nu het geval in Frankrijk. Ik zie het project van Nice als een mooie uitdaging en merk dat bij deze club alles aanwezig is om weer stappen te maken.”

Rosario zegt niet bezig te zijn met een terugkeer in de selectie van het Nederlands elftal. Daar maakte hij in maart 2019 voor het laatste deel van uit, zonder in de met 2-3 verloren interland tegen Duitsland in actie te komen. “Nee, waarom? Ze zijn bij Oranje een nieuwe weg ingeslagen. Het is al drie jaar geleden dat ik werd opgeroepen. Ik ben blij dat bijvoorbeeld Danjuma is opgeroepen, maar ik ben er niet mee bezig. Ik wil vooral plezier maken bij Nice."