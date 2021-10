Nederlands zaalvoetbalteam op EK tegen Europees en wereldkampioen

Maandag, 18 oktober 2021 om 18:57 • Jeroen van Poppel

Het Nederlands zaalvoetbalteam kent zijn drie tegenstanders voor de groepsfase van het EK Futsal. Oranje Futsal werd maandagavond bij de loting op de KNVB Campus in Zeist gekoppeld aan regerend Europees én wereldkampioen Portugal, net als aan Oekraïne en Wit-Rusland/Servië. Het EK Futsal begint op 19 januari 2022 en vindt plaats in de Ziggo Dome (Amsterdam) en MartiniPlaza (Groningen).

De loting werd gepresenteerd door Soufiane Touzani, die ambassadeur is van het toernooi, en 'straatvoetbalkoningin' Rocky Hehakaija. Zij ontvingen een aantal Nederlandse en Europese Futsal-spelers en oud-spelers in Zeist. Vanuit Oranje Futsal waren naast bondscoach Max Tjaden ook aanvoerder Oualid Saadouni, Mo Attaibi en Jamal El Ghannouti aanwezig zijn. Verder waren ook futsalcoach Vic Hermans en oud-futsalspeler John de Bever aanwezig bij de loting.

Voor het eerst in de geschiedenis strijden zestien landen om de Europese titel in het futsal. Als gastland is Oranje Futsal automatisch van de partij en andere deelnemende landen zijn titelhouder Portugal, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Finland, Georgië, Italië, Kazachstan, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Spanje en Oekraïne. Servië en Wit-Rusland spelen tussen 14 en 17 november tegen elkaar om het laatste ticket voor de groepsfase. De twee beste ploegen uit de poule kwalificeren zich voor de kwartfinale.

De kaartverkoop voor alle wedstrijden start een dag na de loting op 19 oktober. Voor het grootste EK Fustal ooit worden de twee speellocaties, Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen, volledig omgetoverd tot 'futsalwalhalla's'. Beide locaties bieden gezamenlijk plaats aan 17.500 futsal-fans. Kaarten zijn daags na de loting verkrijgbaar vanaf tien euro via de officiële toernooiwebsite.

De volledige loting:

Groep A:

Nederland

Wit-Rusland/Servië

Oekraïne

Portugal

Groep B:

Kazachstan

Italië

Slovenië

Finland

Groep C:

Rusland

Polen

Slowakije

Kroatië

Groep D:

Georgië

Spanje

Azerbeidzjan

Bosnië-Herzegovina