Betaald voetbal kondigt actie aan: ‘Men laat zich nu grenzeloos gaan’

Maandag, 18 oktober 2021 om 18:49

Het betaald voetbal heeft in een gezamenlijk statement opgeroepen om de misstanden in de Nederlandse stadions per direct te stoppen. De afgelopen weken ging het op verschillende plekken mis: spelers werden bekogeld met bier, er waren spreekkoren te horen en er vonden gewelddadigheden plaats. “Voetbal is de mooiste sport. Nu we hier weer volop met z’n allen van kunnen genieten, laten we dat niet door een kleine groep verpesten”, zo valt te lezen in een statement dat is ondertekend door de KNVB, de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie, het Supporterscollectief en alle Nederlandse profclubs.

Het statement van het Nederlandse betaald voetbal komt na een weekeinde waarin er de nodige incidenten plaatsvonden rond de wedstrijd tussen NEC en Vitesse, terwijl het ook onrustig was na afloop van FC Twente - Willem II. “Helaas moeten we na zo’n tien speelrondes constateren dat supporters zich nog niet bij alle wedstrijden normaal weten te gedragen: spelers zijn bekogeld met plastic bekers bier, met spreekkoren zijn specifieke personen en bevolkingsgroepen beledigd en buiten het stadion vonden bij enkele duels gewelddadigheden plaats.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het lijkt om een maatschappelijk en ook internationaal probleem te gaan, dat men zich na de eerder opgelegde beperkingen nu grenzeloos laat gaan”, stelt men in het statement. “Dat zien wij ook terug in het voetbal. Soms al dagen van tevoren wordt een vijandige sfeer gecreëerd waarin sommigen zichzelf lijken te verliezen. Het begint vaak met ludieke acties, maar die slaan vervolgens door in zaken waar geen weldenkend mens iets mee te maken wil hebben.”

“Betaald voetbal is topsport en topamusement. Rivaliteit geeft hier een extra dimensie aan, maar kent wel duidelijke grenzen”, gaat men verder. “De onderstaande partijen vinden dat de recente reeks misstanden direct moet stoppen. Zij gaan daarom de komende dagen met elkaar bespreken hoe we gezamenlijk het tij kunnen keren. Welke oplossingen kunnen of moeten we op welk moment inzetten? Voetbal is de mooiste sport. Nu we hier weer volop met z’n allen van kunnen genieten, laten we dat niet door een kleine groep verpesten.”