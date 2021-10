Barcelona luidt noodklok: zelfs de ovens in Camp Nou kunnen niet aan

Maandag, 18 oktober 2021

Het Camp Nou is dringend toe aan renovatie, zo benadrukte vicepresident Elena Fort van Barcelona maandag op een perspresentatie. Het stadion van de Catalanen is ernstig verouderd en vertoond allerlei gebreken. Barça wil een lening aangaan voor 1,5 miljard euro om het Camp Nou aan te pakken, maar wacht nog altijd op goedkeuring.

Er zijn al jarenlang plannen om de faciliteiten van Barcelona te renoveren, door de club het project Espai Barça genoemd. De Spaanse topclub vroeg maandag opnieuw aandacht voor het project. "De catering kan geen oven gebruiken, omdat er onvoldoende elektrische capaciteit is", zei vicepresident Fort ter illustratie. "Bovendien worden de lichtmasten tijdens de wedstrijden gemonitord om ervoor te zorgen dat de zekeringen niet springen en we niet in het donker komen te zitten." Daarnaast moet Barcelona voor elke Europese thuiswedstrijd een boete betalen aan de UEFA, omdat het stadion niet aan de richtlijnen voldoet.

Het Camp Nou, dat plaats biedt aan net geen 100.000 toeschouwers, is inmiddels 64 jaar oud. "Afgelopen zomer hebben we voor 1,8 miljoen euro kosten gemaakt om de meest dringende gebreken te verhelpen", aldus Fort. "Die waren nodig om het stadion nog te kunnen openen voor het publiek en te kunnen gebruiken op wedstrijddagen." De grotere mankementen die het stadion kent konden niet worden aangepakt. "We hebben verouderde ingangen, met slechts 15 liften en geen roltrappen. Slechts 28 procent van de stoelen is overdekt en de nooduitgangen zijn niet efficiënt."

Barcelona kijkt met jaloezie naar zijn grote concurrenten Real Madrid en Atlético Madrid en naar stadgenoot Espanyol, zo gaf president Joan Laporta maandag aan in een presentatievideo . Real liet het Santiago Bernabéu afgelopen jaar voor ongeveer een half miljard euro verbouwen, terwijl Atlético sinds vier jaar in het volledig gerenoveerde Wanda Metropolitano speelt. Espanyol betrok in 2009 het nieuwe RCDE Stadium. Voor Barça zijn de moderne onderkomens van de concurrenten een voorbeeld voor hoe het hernieuwde Camp Nou eruit moet komen te zien.

Zaterdag wordt tijdens de algemene ledenvergadering gestemd over de financiering van Espai Barça. Als de plannen van Barcelona om 1,5 miljard euro te lenen daar worden goedgekeurd, dan volgt een referendum waarin de socio's van de club zich mogen uitspreken over het project.