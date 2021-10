UEFA verbiedt ‘provocerend’ spandoek van Feyenoord-supporters

Maandag, 18 oktober 2021 om 17:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:46

Feyenoord heeft van de UEFA te horen gekregen dat een spandoek waar de afgelopen weken aan gewerkt is niet getoond mag worden tijdens de thuiswedstrijd tegen 1. FC Union Berlin, zo meldt FRFC1908. Het doek, met daarop de tekst 'Wij zijn Rotterdammers, wij houden vol', past niet binnen de richtlijnen van de Europese voetbalbond.

Supportersverenigingen FSV de Feijenoorder en De Noordzijde, die het spandoek gezamenlijk maakten, leggen aan de fanpagina uit welke boodschap ze wilden overdragen. "Wij zoeken vaak toepasselijke onderwerpen voor een sfeeractie. Dit keer was het de beurt om het beeld van Ossip Zadkine (genaamd De Verwoeste Stad, red.) in de schijnwerpers te zetten, met daar omheen een aantal gebouwen van het huidige Rotterdam." De Verwoeste Stad is overigens een beeld dat gemaakt is naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog.

Het idee was om het spandoek donderdag tijdens Conference League-wedstrijd op Vak X te ontrollen, met daarbij dus de tekst: 'Wij zijn Rotterdammers, wij houden vol'. Het doek werd goedgekeurd door Feyenoord, maar de UEFA verleende vervolgens geen toestemming. De voetbalbond beroept zich op artikel 16.2 in het reglement, waarin staat dat dergelijke acties niet 'haatdragend, provocerend, politiek of beledigend' mogen zijn. De fanpagina laat zijn onvrede over het besluit blijken, onder meer door de tekst 'UEFA = maffia' toe te voegen aan zijn post op Instagram.