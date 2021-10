Engeland wordt hard gestraft voor indringers en rellen bij EK-finale

Maandag, 18 oktober 2021 om 17:18 • Jeroen van Poppel

De UEFA heeft de straf bekendgemaakt voor de Engelse voetbalbond (FA) naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de verloren EK-finale tegen Italië op Wembley. Engeland moet twee wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) zonder publiek spelen en krijgt daarnaast een geldboete opgelegd van 100.000 euro.

De eerstvolgende wedstrijd die Engeland speelt onder vlag van de UEFA zal dus achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat zal in juni zijn bij het begin van de nieuwe editie van de Nations League. Verder dreigt er voor Engeland de komende twee jaar een extra wedstrijd zonder publiek, mocht het in die proefperiode opnieuw fout gaan met de supporters van het land.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

Voorafgaand aan de finale van het Europees kampioenschap werd Wembley bestormd door honderden supporters zonder kaartje, die met geweld het stadion in probeerden te komen. Een significant aantal fans slaagde daar ook in en op televisie was te zien hoe supporters tijdens de wedstrijd op de trappen zaten. Ook na de finale braken rellen uit en in totaal werden 49 mensen gearresteerd in en rond het stadion.

De FA gaat niet in beroep tegen de straf. "Hoewel we teleurgesteld zijn over het vonnis, erkennen we de uitkomst van deze beslissing van de UEFA", aldus de Engelse voetbalbond in een statement. "We veroordelen het verschrikkelijke gedrag van de personen die de schandelijke scènes hebben veroorzaakt op en rond Wembley tijdens de finale van EURO 2020, en we betreuren het ten zeerste dat sommigen van hen het stadion hebben kunnen betreden." De FA heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren met als doel om het binnendringen van het stadion in de toekomst tegen te gaan.