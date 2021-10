Van Dijk: ‘Nu pas heeft iedereen het erover en praat iedereen elkaar na’

Maandag, 18 oktober 2021 om 16:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:03

Virgil van Dijk kijkt op van de plotselinge complimenten voor Mohamed Salah. Na zijn optreden in in de uitwedstrijd tegen Watford (0-5 zege) van zaterdag wordt de aanvaller van Liverpool genoemd als potentiële Ballon d'Or-winnaar, maar volgens Van Dijk bewijst Salah zijn kwaliteiten al jarenlang. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid van dinsdag geeft Van Dijk aan dat Salah de afgelopen jaren al heeft bewezen tot de wereldtop te behoren.

Salah schitterde tegen Watford met een fraai doelpunt nadat hij meerdere verdedigers zijn hielen liet zien. "Hij is goed op bezig op het moment", beaamt de Nederlandse verdediger. Dit seizoen was Salah in tien officiële wedstrijden namens Liverpool goed voor tien doelpunten en vier assists. "Hij is een ongelooflijk goede voetballer. Dat heeft hij de laatste seizoenen voortdurend bewezen. We zijn heel, heel gelukkig met de vorm waarin hij verkeert." Van Dijk neemt de lofzang van de buitenwereld met een korrel zout. "Hij hoort zeker bij de besten ter wereld, al heeft iedereen daar zijn mening over. Als spelers weten we dat je de ene week 's werelds beste speler bent en dat je er de volgende week niets van kunt."

?????????????????????? ?? Mohamed Salah stuurt werkelijk de hele Watford-verdediging het bos in en rondt dan ook nog eens perfect af ??#ZiggoSport #PremierLeague #WATLIV pic.twitter.com/3fYX5FCEON — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2021

"We hebben gewoon waardering voor zijn prestaties. We kennen zijn kwaliteiten en we weten hoe moeilijk hij het kan maken voor tegenstanders", geeft de aanvoerder van Oranje aan. "Hij laat het al langere tijd zien, maar nu pas heeft iedereen het erover en praat iedereen elkaar na. De cijfers spreken voor zich. Hij is een fantastische speler. Maar we hebben ook een heel goed team." Niet alle spelers van Liverpool krijgen de waardering die ze verdienen, denkt Van Dijk. "Tegen Watford maakte Sadio Mané bijvoorbeeld zijn honderdste Premier League-doelpunt. Ik vind dat het daar wat meer over moet gaan. Dat is ook niet normaal. Bobby (Roberto Firmino, red.) maakte een hattrick, terwijl een moeilijke tijd achter de rug heeft (door blessureleed)."

"We hebben een fantastische spelersgroep, met spelers die alles voor elkaar over hebben. Iedereen kent zijn taken. Voor Mo is het maken van doelpunten een belangrijke", concludeert Van Dijk op de persconferentie. Trainer Jürgen Klopp betwijfelt of Salah de prijs voor beste speler ter wereld gaat winnen. "Gaat het erom dat je de Champions League-finale haalt, gaat het erom dat je de meeste doelpunten maakt? Dan kan het lastig worden. Maar als het gaat om de prestaties over de afgelopen twee jaar, heeft hij een kans in mijn optiek. Maar ik ben niet betrokken bij de uitreiking." France Football een shortlist van dertig spelers heeft samengesteld, bepaalt een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar.

Aan de journalisten, spelers en bondscoaches wordt gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgt een algehele ranglijst. "Intern heeft Salah altijd de erkenning gekregen. Of hij die van de buitenwereld ook kreeg, weet ik niet. Het is een beetje apart om te zien dat mensen na twee doelpunten opeens denken dat hij de beste speler ter wereld is. Hij presteert al jaren op topniveau. Het belangrijkste voor mij is dat hij het blijft doen. Je mag alle positieve dingen opschrijven over hem die je kunt bedenken, want hij verdient het, maar laten we ons nu voorbereiden op de wedstrijd tegen Atlético."

Klopp gaat desondanks ook in op de terugkeer van Van Dijk in de ploeg. Hoe belangrijk is zijn rentree voor Liverpool om het spel te kunnen spelen dat Klopp voor ogen heeft? "Ik heb al onze spelers nodig om ons spel te kunnen spelen. We wisten nog niet precies hoe we wilden spelen voordat alle spelers bij elkaar kwamen", legt hij uit. "We hadden vooral een algemeen idee. Hoe beter de spelers worden, hoe beter je kunt gaan voetballen. Ik snap dat je vraagt naar Virgil, want hij is een exceptionele speler - mijn God, hij is voor mij de beste centrumverdediger ter wereld - maar het komt niet alleen door de afwezigheid van Virgil dat we de vorig seizoen niet hebben kunnen spelen zoals we wilden. We misten ook Joe Gomez en Joël Matip. We hadden jonge centrumverdedigers die het goed hebben gedaan en we werden derde in de competitie. Soms speelden we zoals we wilden spelen, maar je spel is natuurlijk enorm afhankelijk van de spelers die op het veld staan. Virgil zou iedere ploeg ter wereld helpen. Godzijdank is hij weer terug."