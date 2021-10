José Mourinho valt drie spelers af met pijnlijke stilte van twaalf seconden

Maandag, 18 oktober 2021 om 14:58

José Mourinho heeft zondagavond na afloop van het verloren Serie A-duel van AS Roma tegen Juventus (1-0) een ongemakkelijke stilte van twaalf seconden laten vallen, waarmee hij zijn onvrede over de kwaliteit en breedte van de selectie wilde benadrukken. De Portugees viel drie jonge verdedigers uit zijn spelersgroep publiekelijk af en probeerde ogenschijnlijk een signaal af te geven richting het bestuur om de selectie te versterken.

Roma leed in het Allianz Stadium een nipte nederlaag dankzij een goal van Moise Kean. Mourinho weigerde zich na afloop van de wedstrijd tijdens de persconferentie uit te laten over scheidsrechter Daniele Orsato, maar viel in plaats daarvan zijn eigen spelers af. “Je hebt reservebanken, en je hebt reservebanken in de Serie A”, zo liet de Portugese oefenmeester geheimzinnig weten. Mourinho gaf vervolgens direct uitleg. “We speelden vandaag met vier verdedigers, met Rick Karsdorp op rechts. Niemand wist het, maar hij was tot het einde toe een twijfelgeval. En we hadden Bryan Reynolds, Marash Kumbulla en CRiccardo Calafiori op de bank...”, waarna de trainer een ongemakkelijke stilte liet vallen.

Mourinho: “Je hebt reservebanken en je hebt reservebanken in de Serie A. Vandaag speelde Karsdorp. Hij was tot op het laatst een twijfelgeval. Op mijn reservebank heb ik vervolgens Reynolds, Kumbulla en Calafiori.”



En dan de eindeloze ontevreden stilte.



pic.twitter.com/JApIbKxhlH — Willem Haak (@WillemHaak) October 18, 2021

Door een stilte te laten vallen na het noemen van de namen van de respectievelijk 20-jarige, 21-jarige en 19-jarige verdediger, leek het of Mourinho wilde zeggen dat het drietal niet goed genoeg is voor een invalbeurt. Hiij glimlachte wat ongemakkelijk en schudde zijn hoofd, waarna hij na precies twaalf seconden richting de perschef van AS Roma keek om te laten weten dat hij geen verdere uitleg wilde geven en de persconferentie beëindigd kon worden. Het is daarnaast ook een duidelijk signaal in de richting van Roma-directeur Tiago Pinto om tijdens de winterse transferperiode de selectie van de Romeinen te versterken.