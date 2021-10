Mauro Icardi mist trainingen en doet wanhoopspoging om relatie te redden

Maandag, 18 oktober 2021 om 14:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:35

Mauro Icardi is zondag en maandag niet verschenen op de training van Paris Saint-Germain. De aanvaller deed vrijdag nog negentig minuten mee in de competitiewedstrijd tegen Angers (2-1 zege), maar is sindsdien druk met het lijmen van zijn relatie met Wanda Nara. Zondag deed hij via sociale media een toenaderingspoging tot zijn vrouw, die daar echter niet van onder de indruk lijkt te zijn.

Icardi wenste zijn vrouw zondagavond een gelukkige moederdag; in Argentinië wordt die iedere derde zondag van oktober gevierd. De 28-jarige spits voegde twee foto's toe waarop hij samen met Nara te zien is, plus een foto van Nara met haar vijf kinderen. Twee daarvan heeft ze samen met Icardi. 'Feliz Día Mamucha' schreef hij bij de publicatie, ofwel 'gelukkige moederdag'. Ook via Instagram Stories probeerde Icardi zijn vrouw te charmeren, maar de poging lijkt mislukt.

Icardi publiceerde een foto waarop hij in Milaan te zien is met Nara, die toen nog een ring om haar vinger droeg. Hij voegde drie hartjes toe aan de publicatie. Nara reageerde op haar eigen account door een foto van haar eigen hand te delen, ditmaal zonder ring: "Ik vind mijn hand mooier zonder ring", schrijft de 34-jarige mediapersoonlijkheid erbij. Ook feliciteert ze zichzelf met moederdag, door een foto met haar vijf kinderen te delen. "Gelukkige moederdag voor mij. Bedankt dat jullie me de meest trotse moeder ter wereld maken."

Dit weekend werd duidelijk dat de liefde tussen Icardi en Nara over is. De vrouw beschuldigde de spits ervan vreemd te zijn gegaan. "Weer een gezin dat je kapot hebt gemaakt voor een slet!", schreef ze zaterdag op sociale media. Ze waren sinds 2014 met elkaar getrouwd. Nara was daarvoor gehuwd met Maxi López, de ploeggenoot van Icardi bij Sampdoria, totdat haar relatie met Icardi aan het lucht kwam. Nara, die ook optrad als zaakwaarnemer van Icardi, volgt haar man inmiddels niet meer op sociale media.