Aad de Mos ziet Ajax niet als favoriet in topper tegen PSV

Maandag, 18 oktober 2021 om 14:17 • Dominic Mostert

Aad de Mos dicht PSV een goede kans toe op een goed resultaat in de uitwedstrijd tegen Ajax van zondag. De topclubs treffen elkaar in de Johan Cruijff ArenA met de koppositie van de Eredivisie als inzet: na de negen wedstrijden tot dusver heeft Ajax één punt meer verzameld dan PSV. De Mos denkt dat de buitenwereld Ajax zal aanwijzen als favoriet, maar vermoedt zelf dat de speelstijl van PSV effectiever zal blijken.

"Ik denk dat alle analisten en de media zullen zeggen dat Ajax favoriet is omdat ze thuis spelen", geeft de voormalig trainer van beide clubs aan in zijn wekelijkse gesprek met het . "Voor mij niet. Wat heeft op dit moment de meeste kans van slagen: aanvallend voetbal of de counter? Op basis van de laatste twee wedstrijden van Ajax zie ik de counter van PSV als de meest gevaarlijke en doeltreffende."

Ajax verloor voor de interlandperiode met 0-1 van FC Utrecht en kwam zaterdag goed weg met een 0-2 overwinning op sc Heerenveen. PSV won met 2-1 van Sparta Rotterdam en met 3-1 van PEC Zwolle, al kwamen die overwinningen laat in de wedstrijd tot stand. Voordat ze het tegen elkaar opnemen, wacht eerst nog een Europees affiche. Het resultaat daarvan is ook van invloed op de topper van zondag, weet De Mos.

"Je bent natuurlijk altijd nog afhankelijk van de uitslagen van Ajax tegen Borussia Dortmund en die van PSV tegen AS Monaco, dat neem je toch mee naar de wedstrijd van zondag, weet ik uit eigen ervaring. Hoe kom je uit die wedstrijd? Is dat overweldigend goed, dan heb je daar toch een voordeel van." De Mos voorspelt desgevraagd een 2-1 overwinning van PSV op Monaco en een 2-2 gelijkspel in Amsterdam.