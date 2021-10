OH Leuven vreest voor blijvende gehoorschade na vuurwerkincident

Maandag, 18 oktober 2021 om 13:49 • Laatste update: 14:18

De kans bestaat dat doelman Rafael Romo van Oud-Heverlee Leuven blijvende gehoorschade heeft opgelopen, nadat zaterdagavond tijdens het uitduel met Standard Luik (2-2) in de laatste minuut van de blessuretijd een voetzoeker naast hem ontplofte. De Venezolaanse sluitpost hoorde niet meer met zijn rechteroor en een dag later was zijn gehoor nog steeds niet volledig terug.

OHL-perschef Filip Van Doorslaer vertelt aan Het Laatste Nieuws dat Romo maandag op bezoek gaat bij de neus-, keel- en oorspecialist om na te gaan of er blijvende gehoorschade kan zijn. "En mocht dat het geval zijn, of die geminimaliseerd kan worden”, voegt hij daaraan toe. Standard hangt een zware straf boven het hoofd en het is ook niet uitgesloten dat de bezoekende club een klacht indient tegen les Rouches of tegen de supporter(s) die de voetzoeker naar Romo gooide(n), voor zover de dader(s) geïdentificeerd kunnen worden.

“Wij wachten het verslag van scheidsrechter Kevin Van Damme en van de wedstrijddelegatie af”, zegt Van Doorslaer. “Afhankelijk van de inhoud bekijken wij of het al dan niet nodig is om zelf nog iets te ondernemen.” OHL-trainer Marc Brys sprak na afloop van het duel schande van de actie van de Standard-fan(s). “Maar ik apprecieer wel het gebaar van Standard-voorzitter Bruno Venanzi, die naar onze kleedkamer kwam om bij onze doelman zijn excuses aan te bieden voor het onverantwoordelijke gedrag van bepaalde supporters.”

“Verder onderzoek moet uitwijzen of de gehoorschade voor even is, of dat er meer aan de hand is", zei ook Brys. Standard leek zaterdagmiddag drie punten te pakken tegen OH Leuven, toen de ploeg van trainer Luka Elsner bij het ingaan van de blessuretijd tegen een comfortabele 2-0 voorsprong aankeek. Door late tegentreffers van Xavier Mercier en Sory Kaba, in respectievelijk de 96ste en 99ste minuut, draaide het duel alsnog uit op een puntendeling.