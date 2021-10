Borussia Dortmund bereidt zich voor: ‘Het was net handbal tegen FC Utrecht’

Maandag, 18 oktober 2021 om 13:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:08

Marco Rose en Julian Brandt hebben bewondering voor Ajax. De trainer en aanvaller van Borussia Dortmund verwachten dinsdagavond een moeilijke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Ze vermoeden dat Ajax het spel gaat maken en achten de ploeg van Erik ten Hag daar ook toe in staat. Rose beschrijft de Champions League-opponent als een 'geoliede machine'.

Rose verwacht dat Ajax volop druk zal zetten. "We moeten scherp spelen en zoeken naar oplossingen. Ajax zet veel druk, waardoor ook ruimte achter de verdediging ontstaat voor ons. We hebben diepte in ons spel nodig om daarvan te profiteren", geeft de trainer aan. "We zullen niet veel tijd aan de bal krijgen. We moeten snel spelen, maar ook fases hebben waarin we temporiseren met de bal in de ploeg. Ook dan moeten we voorzichtig zijn, want Ajax is ook zonder de bal een goede ploeg en kan snel omschakelen."

Haaland en Dortmund klaar voor Ajax | Dortmund - Mainz | Highlights

"Wie er favoriet is, vind ik niet interessant. We hebben veel respect voor Ajax", voegt de trainer toe. "Het is een geoliede machine. We verwachten dat Ajax heel agressief zal spelen. Wij willen daarin meegaan en een open wedstrijd creëren." Rose noemt Ajax een 'grote club', die doorgaans 'grote spelers' in de gelederen heeft. "De club heeft een duidelijke filosofie, die van de jeugdopleiding tot het eerste elftal merkbaar is: 4-3-3, veel balbezit, dominant, sterk in de counterpressing. Dat wordt een grote uitdaging voor ons. We willen natuurlijk een goed resultaat aan de wedstrijd overhouden."

Rose wordt ook gevraagd naar het lage aantal doelpunten dat Ajax dit seizoen incasseerde. In negen wedstrijden kreeg de koploper van de Eredivisie slechts twee tegendoelpunten. Wel werd twee weken geleden verloren van FC Utrecht (0-1). Volgens Rose zijn er 'twee of drie teams' die Ajax in de Eredivisie kunnen uitdagen. "Utrecht won bijvoorbeeld van Ajax. Maar als je de laatste minuten zag van die wedstrijd: het was net handbal, met iedereen rond het zestienmetergebied van Utrecht."

Ook Brandt wijst naar de herkenbare identiteit van de tegenstander. "Ajax is altijd trouw gebleven aan de eigen identiteit en speelt nog steeds aantrekkelijk voetbal. De club heeft een goede jeugdopleiding en haalt altijd het maximale uit de beschikbare middelen." Hoewel Borussia Dortmund zich dus voorbereidt op de agressieve speelstijl van Ajax, zet de club zelf ook graag hoog druk. Brandt, in 2019 overgekomen van Bayer Leverkusen, is daar blij mee. "Ik heb twee jaar Vollpressing gespeeld onder Roger Schmidt en dat gaat er niet zomaar uit."